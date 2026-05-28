Así se verá el Alpine de Franco Colapinto en 2027 tras el acuerdo con Gucci

Alpine dejará de ser patrocinado por BWT.

A principios de este año se supo que Alpine no iba a renovar su contrato de patrocinio con BWT, la empresa dedicada a tratamiento de agua que ha sido socia del equipo de Franco Colapinto desde 2022. De hecho, la combinación de rosa y azul que caracterizó a la escudería francesa en las últimas temporadas es producto de esta asociación, que finalmente llegará a su cierre hacia el final del campeonato en diciembre.

Hace unas semanas, se dio a conocer las intenciones de Gucci de ocupar el vacío que iba a dejar la salida de Best Water Technology, con el fin de expandir su mercado principalmente a los Estados Unidos, donde la Fórmula 1 tiene actualmente tres fechas marcadas en el calendario. Si bien los rumores de una propuesta avanzaron rápido, la confirmación de la nueva relación de patrocinio ha despertado la idea de un lavado de imagen en Alpine.

Este miércoles, el equipo galo y la marca italiana comunicaron su asociación de cara a la siguiente temporada y el modo en que se dio a conocer la noticia indica que posiblemente haya cambios visuales en la identidad de la escudería. A través de sus redes sociales, Gucci publicó una foto de una monoplaza de F1 envuelto en una tela negra con tres franjas en el medio en colores verde oscuro y rojo, además de un logotipo dorado.

Pero eso no es todo, dado que la firma de lujo confirmó el nuevo nombre que tendrá el equipo en 2027, pasando a llamarse oficialmente Gucci Racing Alpine Formula One Team. “La colaboración introduce Gucci Racing, una nueva plataforma empresarial y experiencial en la intersección entre el lujo y el deporte”, informaron desde Gucci en su cuentas oficiales.

Si bien no hay una livery oficial por el momento, los colores escogidos, que marcan la identidad de Gucci en toda su historia, son un indicio de cómo podría ser el diseño del sucesor del A526. De hecho, diversos fanáticos hicieron recreaciones de distintas versiones de cómo podría verse el monoplaza, manteniendo la combinación el verde o el dorado como color principal y con el rojo siempre destinado para los detalles, marcando una elegancia que le hace justicia a la marca.

Así se reveló la asociación de Alpine con Gucci.

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