Humillación sin precedentes: Feinmann volvió a ser domado en vivo por una estudiante.

Un fuerte cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se volvió viral en redes sociales. La joven respondió a los cuestionamientos del periodista sobre las protestas universitarias y expuso las dificultades cotidianas que enfrentan estudiantes y docentes en medio del conflicto por el financiamiento educativo.

En la pantalla de A24, Eduardo Feinmann cuestionó las tomas y movilizaciones estudiantiles y aseguró que "para educarse hay que ir a estudiar, hay que ir a la facultad, no a la calle". "Para educarse hace falta estudiar", insistió el conductor televisivo.

La respuesta de la estudiante no tardó en llegar y rápidamente llamó la atención en redes sociales. "Hace falta estudiar y también hace falta luchar, porque cuando tenemos docentes que cobran salarios de miseria por los cuales no pueden venir a dar clase, entonces no podemos estudiar", sostuvo.

El reclamo por las condiciones en la universidad pública

La estudiante también describió la situación edilicia y económica que atraviesan muchos alumnos de la Universidad de Buenos Aires. "O cuando tenemos una facultad llena de ratas, donde no tenemos bancos. Una facultad donde los pibes no pueden pagar la SUBE para llegar a cursar. Una facultad donde no podemos comprar ni un apunte, ¿cómo estudiamos?", expresó.

Humillación sin precedentes: Feinmann volvió a ser domado en vivo por una estudiante.

Ante la exposición de la joven, Feinmann apenas respondió: "Mirá vos". Finalmente, la estudiante defendió el acceso a la educación superior y remarcó: "Necesitamos condiciones edilicias que nos permitan venir a estudiar. Solamente de esa manera se puede garantizar la educación superior, que tiene que ser un derecho para los hijos de las y los trabajadores".