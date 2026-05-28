Julián Álvarez se acerca a Barcelona: la primera gran oferta oficial

Julián Álvarez es el gran objetivo de Barcelona para la segunda mitad del 2026 y ya hubo avances para que se convierta en refuerzo una vez culminado el Mundial Estados Unidos, Canadá y México con la Selección Argentina. Actualmente, el delantero campeón de todo con la "Albiceleste" viste la camiseta del Atlético de Madrid y tiene contrato hasta junio del 2030, pero todo indica que se irá al club "Culé". Es que ya se conocieron detalles de la oferta y que será determinante la palabra de la "Araña" para la decisión final.

Barcelona va por Julián Álvarez: oferta de 100 millones de euros y la decisión es del delantero

El cordobés surgido en River Plate estaría dispuesto a calzarse la del "Blaugrana" después de que desde la dirigencia comandada por Joan Laporta presente un ofrecimiento cercano a los 100 millones de euros, según aseguró el periodista Fabrizio Romano. Lo cierto es que hasta el momento no hubo propuesta, pero se estima que sea sin incluir a otros futbolistas. Cabe destacar que no es la primera ocasión que el oriundo de Calchín está en el radar de la institución, pero esta vez hay serias chances de que las charlas lleguen a buen puerto.

"El Barcelona prepara su primera oferta oficial por Julián Álvarez, que se enviará próximamente sin incluir a ningún jugador. Julián comunicó al Atlético de Madrid su deseo de marcharse tras rechazar una renovación hace meses. Tras reunirse directamente con su agente e intermediarios, el Barcelona presentará una oferta", escribió Romano en su cuenta de X (ex-Twitter) en las primeras horas de este jueves 28 de mayo. Posteriormente, añadió que la oferta oficial todavía no fue presentada, pero se enviará en los próximos días, además de que "se aclarará tan pronto como se envíe" y que no contará con otros jugadores.

El comunicado de Fabrizio Romano sobre Julián Álvarez

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 106.

: 106. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: no ganó.

Las declaraciones del presidente del Barcelona que acercan a Julián Álvarez y la postura de Atlético de Madrid

"Los jugadores de los que me hablan son muy buenos. No descartamos a ninguno porque el Barcelona puede hacerle frente a todos. Pero nosotros ponemos las condiciones, somos un club con la suficiente entidad para fijarlas y que los jugadores que quieran venir los ayudamos a hacerlo", esbozó Joan Laporta el pasado 22 de mayo y dejó una puerta abierta para que la "Araña" se calce la camiseta de su equipo en el mercado de pases venidero.

Desde Atlético de Madrid también se expresaron semanas atrás y negaron completamente el pase al elenco "Culé" como a cualquier otro que lo pretenda. "Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo", revelaron desde la dirigencia del "Colchonero".

Cabe destacar que el argentino campeón de todo con la Selección fue sin dudas una pieza fundamental para Diego Simeone a lo largo de la temporada, pero los títulos no llegaron. De hecho, los del "Cholo" perdieron la final de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad por penales y la reciente eliminación de la Champions League a manos del Arsenal también fue un golpe duro. Para colmo, en LaLiga quedaron 25 puntos debajo del "Blaugrana", que gritó campeón del certamen.