La FIFA paga premios a los clubes: cuanto va a pagarle a cada club por dar jugadores al Mundial 2026

La FIFA premiará a los clubes que aporten jugadores al próximo Mundial.

A menos de 20 días para que el Mundial se quede con la atención total de los hinchas, se desprende que la FIFA le entregará un cheque a los clubes que tengan jugadores afectados al certamen. Se trata de un monto que les permitirá a varios equipos, como los del fútbol argentino, contar con la posibilidad de sumar un ingreso en dólares y que podría ser utilizado para captar refuerzos o cancelar deudas.

Se trata de una iniciativa que en el Mundial de Qatar le dio grandes dividendos a varios clubes de Europa, pero más que nada a River porque recibió ingresos por parte de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz, Gonzalo Montiel y Franco Armani. Algunos de ellos a disputar los siete partidos de la competencia, el organismo internacional terminó pagándole casi 1.3 millones de dólares.

Para la edición que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, se desprende que la FIFA considera pagarle a cada equipo 11 mil dólares por día. Se trata de un monto que les puede permitir a las instituciones asegurar un monto de 250 mil de la divisa en caso de que el conjunto nacional recién quede eliminado en la debutante fase de 16avos de final.

“Se repartirán 355 millones de dólares a los clubes, una cantidad récord, por ceder a sus jugadores”, expresó Gianni Infantino hace un poco sobre el dinero que se destinará al reconocimiento por aportar deportistas de elite a la competencia. Aunque no todos los clubes pueden beneficiarse de esta decisión.

Por ejemplo: Matías Viña fue convocado por la Selección de Uruguay para disputar el Mundial. Entonces, el dinero que FIFA va a pagar por el lateral izquierdo se tiene que dividir en dos clubes. El porcentaje más grande quedará en manos de Flamengo de Brasil, mientras que el resto irá a las cuentas de River. Esto es producto de que se tiene una consideración de dos años hacia la carrera del deportista.

Se estima que para la nueva edición del Mundial, la FIFA hizo un incremento del 70% de los fondos destinados a los clubes. Es por ello que se permite un pago diario de 11 mil dólares. Solo queda que los equipos tengan suerte en el certamen y vayan avanzando de ronda con el fin de que el cheque a depositar sea más grande.

Los jugadores del fútbol argentino que van al Mundial

Son varios los clubes del fútbol argentino que van a poder beneficiarse del ingreso extra en dólares que la FIFA va a pagar por los jugadores que son prestados.

Colombia: Juanfer Quintero y Kevin Castaño de River, Álvaro Montero de Vélez, Santiago Arias de Independiente y Jaminton Campaz de Rosario Central.

Mientras que las listas de Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay se encuentran bajo cierta incertidumbre, debido a que sus respectivos entrenadores no mostraron los 26 jugadores que planean utilizar. Aunque el misterio durará poco porque se debe presentar la nómina antes del primero de junio.