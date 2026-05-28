El inicio de semana del gobierno de Javier Milei está marcado por una fuerte tensión política interna y por la presión en las calles con paros y marchas de distintos sectores, mientras se esperan definiciones económicas clave. En tanto, la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo profundizan la interna oficialista, al tiempo que bancarios, universitarios y organizaciones sociales intensifican sus reclamos. El lunes comenzó con un escenario complejo: por un lado, el Presidente participó de actos oficiales en el Cabildo en el marco de la conmemoración de la Revolución de Mayo, por otro, la agenda se vio atravesada por las protestas sindicales y estudiantiles. En paralelo, la investigación judicial sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito generó un nuevo foco de conflicto dentro del oficialismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Con la demora de la declaración jurada de Adorni, crece la interna en el Gobierno de Milei
Hace 28 minutos
Con tarifas impagables, Milei extiende una subsidio mínimo para el gas en invierno
Tras aumentos en luz y gas, el Gobierno extendió bonificaciones parciales para usuarios “vulnerables”. El alivio llega después de una suba acumulada del 594% en la canasta de servicios públicos del AMBA desde diciembre de 2023.
Los subsidios destinados a energía, agua y transporte cayeron 39% durante 2025.
Hace 1 hora
Adorni prepara su declaración jurada y desde el Gobierno prometen que "no falta mucho"
Pese a que el propio presidente Javier Milei lo había anunciado, el jefe de Gabinete todavía no envió sus papeles a la Oficina Anticorrupción. Presiones de la Justicia y de La Libertad Avanza.
Pese a que el propio presidente Javier Milei había anunciado que Manuel Adorni iba a presentar la segunda parte de su Declaración Jurada (DDJJ), en Casa Rosada aún no hay precisiones sobre cuándo el jefe de Gabinete enviará sus papeles a la Oficina Anticorrupción."No hay fecha", señalaron a El Destape fuentes del gobierno mileista ante las versiones periodísticas que indicaban que esto podría producirse la próxima semana. La única definición que dieron fue que "no falta mucho".
Hace 2 horas
Retenciones, Ganancias, reformar el Monotributo y más ajuste fiscal: los pedidos del FMI
El nuevo informe del FMI sobre la economía argentina dejó algo más que elogios al equilibrio fiscal alcanzado por el gobierno de Javier Milei. Se da en el marco de la revisión del “Artículo IV” y de la segunda evaluación del acuerdo firmado con la Argentina.
La propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) no se circunscribe solo al ajuste del gasto público o de las metas de superávit fiscal. El documento deja ver una orientación más profunda sobre el sistema tributario argentino, con impacto directo sobre trabajadores registrados, pequeños contribuyentes y provincias, mientras se propone aliviar la carga impositiva sobre sectores exportadores y grandes empresas. La baja de retenciones previo a la aprobación del desembolso del FMI es prueba de ello.
Hace 2 horas
Las tensiones de LLA paralizan al Senado y el oficialismo apuesta por otros proyectos
El conflicto entre Karina Milei y Patricia Bullrich por la declaración jurada de Manuel Adorni dejó en stand by las negociaciones entre el oficialismo y aliados para avanzar con la reforma electoral.
Las tensiones internas del Gobierno paralizaron la gestión ejecutiva pero también la legislativa en el Senado Nacional. El conflicto entre Karina Milei y Patricia Bullrich por la declaración jurada de Manuel Adorni dejó en stand by las negociaciones entre el oficialismo y aliados para avanzar con la reforma electoral. Pese a la distensión escenificada esta semana, la mesa política no pudo destrabar ese asunto y el tema es postergado en la agenda. En el corto plazo no habrá reforma política.
Hace 8 horas
Los 80 años de antiperonismo y la nueva grieta
Hace 8 horas
Cadena de pagos en crisis: aumentan los atrasos y las PyMEs se endeudan para sobrevivir
La caída de las ventas se combina con una creciente crisis de liquidez: aumentan los incobrables, se extienden los plazos de pago y 7 de cada 10 empresarios creen que la economía empeorará. La ecuación es simple: menos ventas, menos rentabilidad, menos inversión, menos empleo, más pesimismo.
Hace 12 horas
Licitación de bonos: el Gobierno absorbió pesos y captó USD 350 millones
Luis Caputo sigue buscando aumentar las reservas del Tesoro para los vencimientos de mitad de año. Habrá una segunda vuelta de los bonos en dólares este jueves.
Hace 12 horas
Las dos competidoras por la privatización del Paraná se mostraron “pro estadounidenses”
La última en demostrar su alineamiento con los Estados Unidos fue Jan de Nul. A través de un comunicado dijo que su propuesta no tenía nada que ver con empresas chinas. La semana pasada, la belga había sido recibida por el embajador Peter Lamelas.
Hace 13 horas
El impacto de la crisis en Santa Fe: cerraron casi 3.000 empresas en dos años
El delegado de UOM Villa Constitución en Acindar advirtió que “nunca había pasado esto”. Señaló que los empresarios "están muy contentos con la parte política de este Gobierno que viene con la flexibilización laboral y el debilitamiento de los gremios”.
Hace 14 horas
La insólita frase por la que un funcionario de Milei pidió que lo "aplaudan"
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, quiso destacar las medidas del Gobierno, pero no obtuvo la reacción que esperaba.
Hace 15 horas
El superávit energético explicó en abril más de la mitad del saldo comercial
La balanza comercial energética volvió a exhibir en abril un resultado inédito para la economía argentina y consolidó un cambio estructural que se aceleró en los últimos dos años al calor de la expansión de YPF y el desarrollo de Vaca Muerta.
Hace 16 horas
Sturzenegger lloró y se comparo con el héroe de una película que salva al mundo
En una disertación en Austria, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, afirmó que si Javier Milei no hubiese ganado, él le hubiese pedido a sus hijos "que se fueran" del país.
Hace 16 horas
El peronismo llevó a la Justicia el “Gemelo Digital” de Milei
Agustín Rossi presentó un hábeas data colectivo contra el "Gemelo Digital Social" y pidió frenar el uso masivo de datos personales con IA.
Hace 16 horas
Baja de natalidad: un informe reclamó decisiones políticas firmes e integrales
Un reciente informe demográfico advirtió que el país atraviesa un descenso abrupto de la fecundidad, con cifras que ya se ubican por debajo del nivel necesario para garantizar el recambio generacional. El debate se instala en momentos en que el Gobierno profundiza el ajuste sobre áreas sensibles para las familias jóvenes.