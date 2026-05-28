Con la demora de la declaración jurada de Adorni, crece la interna en el Gobierno de Milei

El inicio de semana del gobierno de Javier Milei está marcado por una fuerte tensión política interna y por la presión en las calles con paros y marchas de distintos sectores, mientras se esperan definiciones económicas clave. En tanto, la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo profundizan la interna oficialista, al tiempo que bancarios, universitarios y organizaciones sociales intensifican sus reclamos. El lunes comenzó con un escenario complejo: por un lado, el Presidente participó de actos oficiales en el Cabildo en el marco de la conmemoración de la Revolución de Mayo, por otro, la agenda se vio atravesada por las protestas sindicales y estudiantiles. En paralelo, la investigación judicial sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito generó un nuevo foco de conflicto dentro del oficialismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.