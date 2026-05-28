En un nuevo episodio de la guerra en Medio Oriente Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, recientemente nombrado comandante del ala militar de Hamas en la Franja de Gaza. Mientras continúa atacando Gaza, también redobló su avance y ofensiva sobre el vecino país de Líbano. La belicosidad en la región crece de la mano de Israel y de Estados Unidos, mientras la posibilidad de un acuerdo con Irán para frenar la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv parece cada vez más lejana. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 28 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Escalan los ataques entre EE.UU. e Irán y aumenta la incertidumbre por un cese al fuego
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 28 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Hace 1 hora
Aumentan los ataques entre EE.UU. e Irán
El miércoles por la noche, Estados Unidos lanzó nuevos ataques dentro de Irán contra una instalación militar en Bandar Abbas y derribó drones iraníes cerca del estrecho de Ormuz, según informaron funcionarios estadounidenses.
Luego, Irán hizo lo propio con un ataque contra una base aérea estadounidense en Kuwait, mientras Israel intensificó su ofensiva militar en el sur del Líbano y Donald Trump advirtió que podría “terminar el trabajo” si Teherán no acepta un acuerdo.
Hace 2 horas
Irán condena el ataque estadounidense contra el sur del país y avisa que se defenderá
Irán condenó este jueves (28.05.2026) el ataque que llevó a cabo Estados Unidos anoche en la zona de Bandar Abás y subrayó la determinación de la República Islámica de defender su soberanía nacional e integridad territorial.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, calificó la violación del alto el fuego estadounidense como una “violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”, según un comunicado de la cartera.
Hace 3 horas
Israel anuncia la muerte de una soldado israelí en el norte del país
El Ejército de Israel anunció este jueves (28.05.2026) la muerte en combate de una militar de 20 años en el norte del país, en medio de renovados enfrentamientos contra objetivos de Hezbolá y ataques al sur de Líbano, según los militares israelíes.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron en un comunicado divulgado en Telegram que la soldado, Rotem Yanai, falleció el miércoles en medio de "un operativo" en el norte de Israel y que formaba parte del 435 Batallón de la Brigada Givati.
Hace 12 horas
La oposición pidió a Cancillería intervenir por los argentinos desaparecidos en Libia
Dirigentes del peronismo y de la izquierda le reclamaron a Cancillería que pidan por la aparición con vida de los periodistas argentinos desaparecidos desde el domingo en Libia, mientras participaban del convoy humanitario con destino a Gaza.
Hace 21 horas
Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel
Mohammed Odeh llevaba apenas una semana en el cargo. El ataque, ejecutado en pleno corazón de la ciudad de Gaza, pone en jaque la frágil tregua vigente desde octubre de 2025.
06:53 | 27/05/2026
Israel declaró zona de combate una superficie equivalente a 4 veces y medio La Matanza
Mientras EE.UU. negocia y ataca a Irán, Israel redobla su avance sobre Líbano. El ejército anunció que al sur del rio Zahrani todo será una zona de combate. Además, lanzó una advertencia para que toda la población de una ciudad se autoevacue.
20:01 | 26/05/2026
Cae la confianza del consumidor en EE.UU., mientras vuelve a subir el barril de petróleo
El aumento de precios en los combustibles y el contexto inflacionario en Estados Unidos hizo caer la confianza de los consumidores, que venía en ascenso en los últimos meses y ahora enfrenta su primer quiebre. El dato preocupa a la administración Trump a pocos meses de las elecciones de medio término.
19:36 | 26/05/2026
Israel avanza en el Líbano y manda órdenes de desalojo a ocho nuevas ciudades
En las últimas horas, Netanyhu ordenó una nueva ola de ataques que dejó al menos 16 muertos.
Un niño inspecciona los daños en el lugar donde se produjo un ataque israelí durante la noche en la ciudad sureña de Tiro, Líbano
12:55 | 26/05/2026
Irán advierte por "una respuesta decisiva" tras los últimos ataques de EE.UU.
Teherán acusó a Washington de cometer una "flagrante violación" de la tregua pactada el 8 de abril. Mientras la Guardia Revolucionaria promete una respuesta letal, el Pentágono justificó la ofensiva argumentando que se trató de una acción en "defensa propia".
12:45 | 26/05/2026
Israel amplía operación terrestre más allá de la Línea Amarilla en el sur del Líbano
En medio de una tregua cada vez más frágil, las tropas de Israel avanzaron más allá de la "Línea Amarilla" de amortiguación en el sur del territorio libanés. Benjamín Netanyahu advirtió que intensificará la ofensiva.
Una densa columna de humo se eleva tras un ataque israelí en Nabatieh
06:35 | 26/05/2026
Sin un acuerdo entre Irán y EE.UU. a la vista, Israel avanza sobre Líbano
Estados Unidos atacó una ciudad portuaria de Irán el lunes, pese a la tregua que dice mantener con la República Islámica. En Teherán aclaran que un acuerdo no es inminente y hasta advirtieron que el bombardeo de ayer podría demorarlo más. En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el ataque a un dron norteamericano por "haber violado" su espacio aéreo.
09:21 | 25/05/2026
EE.UU. atacó el sur de Irán en medio de la tregua y negociaciones
Según el Comando Central de Estados Unidos, el ataque estuvo dirigido a sitios de misiles en el sur de Irán y barcos que intentan colocar minas.
20:49 | 24/05/2026
Detienen en Libia a 10 personas que llevaban ayuda a Gaza: dos son argentinos
Entre los diez integrantes del convoy internacional demorados por fuerzas del este de Libia se encuentran los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera. Giménez publica columnas de opinión en El Destape.
10:40 | 24/05/2026
Trump dice que un acuerdo es inminente y crece la expectativa en Medio Oriente
11:18 | 23/05/2026
El gobierno iraní y Rubio confirman avances diplomáticos y Trump duda en retomar la guerra
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 23 de mayo de 2026.
18:49 | 22/05/2026
Renunció la titular de Inteligencia de Trump y crece la interna por la guerra con Irán
La directora de Inteligencia dejará el cargo el 30 de junio en medio de fuertes tensiones dentro de la Casa Blanca. Aunque se justificó con presuntos motivos familiares, su salida profundizaría las tensiones entre los republicanos en torno a la guerra contra Irán.
07:53 | 22/05/2026
Trump dice que Irán quiere el acuerdo mientras tres países le piden "no retomar la guerra"
El presidente Donald Trump aseguró que el gobierno de Irán "se muere de ganas" por aceptar su acuerdo de paz, mientras que desde Teherán aún no emitieron respuesta. En paralelo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar le pidieron al jefe de la Casa Blanca que "no retome" la guerra en Medio Oriente.