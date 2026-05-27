La oposición pidió a Cancillería intervenir por los argentinos desaparecidos en Libia

Dirigentes argentinos de la oposición le reclamaron a Cancillería intervenir por la aparición de Lucas Aguilera y de Paula Giménez, los dos periodistas y activistas argentinos que participaban en la flotilla humanitaria Global Sumud Land con destino a la Franja de Gaza y que fueron secuestrados por militares israelíes el domingo 24 en Libia. Del peronismo se pronunciaron Mariel Fernández y Carlos Bianco, mientras que desde la izquierda lo hizo Celeste Fierro. No hubo hasta ahora reacción de Cancillería ni tampoco desde Casa Rosada.

Los militantes argentinos fueron detenidos junto a otros ocho activistas cerca de la ciudad de Sirte, en Libia, mientras intentaban negociar el paso de un convoy humanitario en un puesto de control administrado por las autoridades israelíes. Según explicaron desde el comité organizador de la flotilla, los diez detenidos se adelantaron al resto de la caravana con el objetivo de destrabar las negociaciones y poder seguir el recorrido hacia la frontera con Egipto.

Luego de ingresar al puesto de control, el resto del grupo perdió contacto con ellos durante varias horas. Ante esa situación, Global Sumud Land expresó su preocupación y reclamó la intervención de los gobiernos de los países involucrados para garantizar la seguridad de los retenidos. Desde el gobierno argentino no hubo reclamos por lo que distintos dirigentes de la oposición se expresaron en las últimas horas por sus redes sociales.

"Exigimos al gobierno nacional que lleve a cabo las gestiones necesarias para garantizar la protección consular de ambos ciudadanos", escribió el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, a través de su cuenta de X.

Por su parte la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, escribió: "¡Libertad para Paula Giménez y Lucas Aguilera! Periodistas argentinos de Nodal que llevaban ayuda humanitaria a Gaza, están retenidos en Libia con paradero desconocido. Exigimos que el Estado nacional cumpla su obligación e intervenga de forma urgente para protegerlos y que vuelvan a su casa".

También Celeste Fierro, dirigenta del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), se refirió a la desaparición de los cronistas de Nodal y pidió "una prueba de vida", además de su liberación.

"Seguimos sin saber NADA de Lucas Aguilera y Paula Giménez, dos argentinos que estaban en el convoy terrestre rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Fueron detenidos el Libia del Este y su última comunicación fue en el control militar 5+5. Exigimos saber dónde están. Exigimos una prueba de vida y que los liberen de forma inmediata", escribió Fierro en su cuenta de X.

Qué es el convoy Sumud Land, la flotilla terrestre con ayuda para Gaza

El convoy Sumud Land es la versión terrestre de la Global Sumud, la flotilla que intentó dos veces trasladar ayuda humanitaria por vía marítima, atravesando el mar Mediterráneo, hacia la Franja de Gaza. En ambas oportunidades fue interceptada por la marina israelí, e impidió su llegada al territorio palestino. La misma organización lanzó ahora un nuevo intento por vía terrestre, que fue interceptado en Libia el domingo pasado.

Además de los dos argentinos, el grupo está integrado por ciudadanos de España, Polonia, Estados Unidos, Uruguay, Portugal, Túnez e Italia. La caravana está conformada por unos 30 vehículos, entre ellos camiones y ambulancias cargados con medicamentos e insumos esenciales.