Una influencer denunció haber sido perseguida por un hombre en Belgrano

Una influencer denunció haber sido acosada por un hombre en el barrio porteño de Belgrano. Se trata de Martina Depascuali, quien contó en un video de TikTok que el fin de semana salió a pasear a su perro como cualquier otro día. Sin embargo, en medio de la caminata, fue interceptada por un hombre con un objeto punzante.

La joven explicó que empezó a correr y que finalmente logró escapar del sujeto. "Me di cuenta de que me venía siguiendo, crucé, volví a cruzar, me fui acercando para Cabildo, para la avenida", expresó la influencer.

Debido a la trascendencia del video, la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad intervino en el caso. De esta manera, efectivos de la fuerza policial lograron identificar al sujeto y quedó demorado por algunas horas en una comisaría. No obstante, el fiscal Marcelo Solimine de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 no dispuso nuevas medidas contra el sospechoso y quedó en libertad.

El relato de la influencer que fue perseguida por un hombre en Belgrano

La joven es conocida en las redes sociales como "Martu Depa" y, en las últimas horas, relató el preocupante episodio que vivió el sábado 24 de mayo cerca de las 22.00h justo cuando sacó a pasear a su perro. De acuerdo a la influencer, en un momento, notó que un hombre la venía siguiendo y cada vez se acercaba más a ella. Por ese motivo, decidió cruzar de vereda, pero el sujeto reapareció. Si bien su intención era volver a su casa, como el animal estaba haciendo sus necesidades, no pudo moverse del lugar.

Fue en ese instante que vio al individuo portar un objeto punzante. Depascuali contó que gracias a la presencia de una pareja en esa misma cuadra el hombre no pudo atacarla. Eso le permitió alejarse de la zona y caminar hacia la avenida Cabildo con el objetivo de regresar a su hogar. Llamó a su hermana para que le dejara la puerta abierta del domicilio e ingresar rápidamente. Pero la joven le pidió que no volviera ya que el agresor estaba frente a la vivienda esperándola.

Mientras la hermana llamó al 911 para denunciar el hecho, la influencer dijo que tomó un taxi hasta la Clínica Zabala. Una vez allí, se quedó esperando en la salida del centro de salud y el hombre volvió a aparecer. Segundos más tarde, agentes de la Policía llegaron al lugar y si bien ella lo señaló para que lo detuvieran, los efectivos no lo hicieron y solo la acompañaron a su casa.