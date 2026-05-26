Ex participante de MasterChef cuenta la verdad sobre Wanda Nara: "Es la peor"

Wanda Nara fue atacada por un ex participante.

El escándalo por los Premios Martín Fierro parece no tener fin y cada día suma un nuevo capítulo. Esta vez, la polémica volvió a girar alrededor de Wanda Nara, pero con un condimento inesperado: un ex participante de MasterChef Celebrity salió a decir lo que muchos, según él, prefieren callar.

Todo se desató después de que la mediática se llevara el premio a mejor conductora, una decisión que generó ruido dentro del ambiente televisivo. Mientras algunos celebraron su crecimiento en la pantalla, otros no tardaron en cuestionar el galardón.

¿Qué ex participante de MasterChef salió a criticarla?

En ese contexto apareció Esteban Mirol, quien en el programa SQP lanzó una frase que hizo estallar todo. “Wanda Nara es la peor conductora de televisión”, disparó sin ningún tipo de filtro.

Esteban Mirol destrozó a Wanda Nara.

La declaración cayó como una bomba y dejó en evidencia que la discusión ya no pasa solo por el premio, sino por el rol que ocupa Wanda dentro del mundo televisivo.

Pero lo más llamativo es que Mirol no se quedó en la crítica. De hecho, dio un giro inesperado y terminó reconociéndole una virtud clave. “Es la mejor productora de televisión”, aseguró, abriendo otro debate completamente distinto.

La característica que Esteban Mirol le destacó a Wanda Nara

Según su mirada, el verdadero mérito de Wanda no está en la conducción sino en su capacidad para generar contenido y manejar el show detrás de cámara. Y ahí fue donde apuntó directo a la estructura del programa.

Incluso mencionó la presencia de Maxi López en el reality, insinuando que nada de lo que pasa en pantalla sería casual. Para Mirol, todo forma parte de una estrategia perfectamente armada.

“Ella sabía lo que iba a pasar”, dejó entrever, sugiriendo que el éxito del programa tiene más que ver con la producción que con la conducción en sí.

Mientras tanto, en el estudio hubo intentos de equilibrar la discusión, recordando que el premio que recibió fue justamente como conductora y no por su rol detrás de escena. Sin embargo, la frase ya había hecho su efecto. Y en redes, el debate volvió a encenderse con posturas completamente divididas.

Lo que parecía una consagración terminó convirtiéndose en un campo de batalla mediático. Porque cuando alguien dice que sos “la peor”… pero al mismo tiempo te reconoce como “la mejor”, el ruido está garantizado.