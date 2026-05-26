La Conmebol multó a Boca por actos discriminatorios en el partido ante Cruzeiro

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó a Boca Juniors con multas por un total de 105.000 dólares a raíz de los hechos ocurridos durante la serie ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, que terminó con incidentes dentro y fuera de la cancha. La resolución de la Unidad Disciplinaria también impuso una serie de medidas institucionales que el club deberá cumplir en su próximo partido como local en torneos organizados por el organismo continental.

La sanción económica más importante asciende a 100.000 dólares y será descontada automáticamente de los ingresos que Boca perciba de la Conmebol por derechos de televisión o patrocinio. Además, el club recibió otra multa de 5.000 dólares por una infracción al reglamento de la Copa Libertadores 2026.

Según la resolución difundida por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, Boca fue castigado con una multa de 100.000 dólares por infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario del organismo. La medida está vinculada a conductas discriminatorias registradas durante el encuentro frente a Cruzeiro. A esa sanción se sumó una multa adicional de 5.000 dólares por incumplimientos contemplados en el artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Copa Libertadores 2026.

Las medidas que deberá cumplir en su próximo partido internacional

Más allá del aspecto económico, la Conmebol ordenó a Boca llevar adelante una serie de acciones de concientización bajo el lema "El respeto es titular" en su siguiente partido como local en una competencia organizada por la entidad.

Entre las obligaciones impuestas se encuentran: