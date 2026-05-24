Malas noticias para Boca: la CONMEBOL extendió la suspensión a Santiago Ascacibar

El volante tendrá que quedarse en la tribuna mientras sus compañeros luchan para conseguir la clasificación a octavos.

De cara al último partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors se juega un duro momento porque se encuentra obligado a conseguir la victoria para alcanzar los octavos de final. En la previa, se desprende que Claudio Úbeda nuevamente no podrá contar con los servicios de Santiago Ascacíbar para enfrentar a Universidad Católica, debido a que la CONMEBOL extendió su suspensión.

Hay que recordar que el volante central había sido expulsado frente a Barcelona de Ecuador después de que le propinó tres patadas en la cabeza a Milton Céliz. Fueron tres toques que no buscaron hacerle daño, pero en la repetición de la cámara se ve que fueron direccionados a una parte más que sensible del cuerpo humano y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

“Suspender al señor Santiago Lionel Ascacibar por dos partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto”, expresa el comunicado que la CONMEBOL hizo público en su web. La primera ausencia fue ante Cruzeiro y ahora le queda cumplir con el partido frente a Universidad Católica, que será crucial en la vida del equipo dentro de la Libertadores.

Por otro lado, se desprende que el castigo incluye una multa económica. “Imponer al señor Santiago Lionel Ascacibar una multa de 3.000 dólares en virtud del artículo 14.6 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su club en concepto de derechos de televisión o patrocinio”, agrega el mismo informe.

En consecuencia, los trascendidos señalan que Claudio Úbeda ensayará en las prácticas de fútbol con la presencia de Tomás Belmonte en la mitad de la cancha. Es el único del plantel que dispone de características similares y más en un partido en donde los dos equipos necesitan de los tres puntos para asegurarse la continuidad en la Copa Libertadores y no tener que depender de ningún otro resultado.

¿Qué necesita Boca para pasar de ronda en la Libertadores?

En estos momentos, la tabla de posiciones expone que Boca se encuentra en el tercer escalón con siete unidades. Lo que significa que se está clasificando a los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Un panorama para nada deseado para los hinchas, mucho menos para los dirigentes y en especial Claudio Úbeda, que su continuidad podría llegar a quedar en duda en caso de que se replique esta posición.

Por ende, el Xeneize para pasar de ronda debe ganarle a Universidad Católica y de esta manera quedará al menos en el segundo escalón del grupo. En tanto que una victoria de Barcelona de Ecuador frente a Cruzeiro va a dejar al conjunto argentino en el primer lugar y le dará cierta chance de definir de local algunos partidos en la instancia de los mano a mano.