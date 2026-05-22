Independiente lo dejo ir y Riquelme está cerca de cerrarlo para Boca

Un defensor que también puede acomplarse a la mitad de la cancha y que se encuentra en Italia

El mercado de pases comienza a tomar forma en algunos clubes del fútbol argentino que buscarán aprovechar el parate por el Mundial para mejorar a sus planteles. En el caso de Boca, Juan Román Riquelme se encuentra realizando gestiones más que importantes para captar un jugador que hasta hace poco defendía la camiseta de Independiente y decidió marcharse al ascenso de Europa.

Uno de los problemas que el Xeneize dispone es que no posee dentro de su equipo un lateral derecho de calidad y es por ello que se tratará de una de las búsquedas que se van a realizar. Esto es producto de que el cuerpo técnico, como también los directivos, no se encuentran para nada a gusto con los rendimientos de Juan Barinaga y Malcom Bradia, que este podría salir para obtener minutos en otra parte.

Uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas es el de Felipe Loyola. “Boca busca reforzar el lateral derecho y la prioridad es el chileno. En caso de que el futbolista dé luz verde para volver a Sudamérica, la intención es intentar comprarle el pase al equipo italiano, que descendió a la Serie B”, expresó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X.

Lo particular de este interés es que se trata de uno viejo, debido a que Ruqileme lo quiso sumar cuando el jugador se desempeñaba en Independiente y era uno de los titulares indiscutidos. Sin embargo, la oferta del Pisa lo tentó demasiado, además de que le dio la chance de al menos coleccionar un puñado de partidos en el fútbol europeo para marcar una diferencia en lo económico.

En lo que respecta a los números, Independiente en su momento se desprendió de los servicios de Felipe Loyola a cambio de un préstamo que disponía de un objetivo fácil de cumplir, que era la disputa de cinco partidos oficiales. Esto provocó que se activara una obligación de compra de siete millones de euros por la totalidad de la ficha. Aunque la mitad quedó en manos de Huachipato de Chile.

De acuerdo con lo que figura en la valoración de Transfermarkt, el polifuncional chileno dispone de un valor de mercado de ocho millones de euros. Una cifra que Boca está en condiciones de pagar, pero que pareciera ser un poco elevada para un jugador que se desempeña en la zona ofensiva. No obstante, se trata de uno que tiene posibilidad de reventa en el futuro porque recién en noviembre alcanzará la barrera de los 26 años.

Uno que podría venir y otro que se podría ir

De acuerdo con los comentarios que circulan, Boca no llegó a un acuerdo con Exequiel Zeballos para extender su contrato más allá del próximo 31 de diciembre. Las diferencias que surgieron en las conversaciones exponen que las partes no pudieron ponerse de acuerdo en lo salarial, pero más que nada en el valor de la cláusula de rescisión. Una que en la actualidad se encuentra fijada en 15 millones de dólares.

Es por ello que en el Xeneize se desprende la idea de vender la ficha del volante en el mercado de pases invernal con el fin de obtener un ingreso económico. Mientras que desde el lado del jugador manifestaron que están trabajando para conseguir una propuesta atractiva que permita activar su salida. Aunque a falta de seis meses para que quede libre, la oferta a recibir puede que sea menor a los 10 millones.