Ya tiene nuevo club: la emotiva carta del “Colo” Barco para despedirse del Estrasburgo

El lateral transformado en lateral tendrá un regreso al fútbol inglés para jugar en un grande.

Las principales ligas de Europa están llegando a su fin y esto permite que surjan varios comentarios sobre movimientos de jugadores en el mercado de pases que comenzará dentro de poco. Uno de los que tiene asegurado un cambio de club es Valentín Barco, que se acaba de despedir del Racing de Estrasburgo con una sentida carta que subió en sus redes sociales.

“Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. En este año y medio pasé muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas, Yaz Jaureguy: el 28/03/2025, cuando nació Gemma. Siempre dejé todo en la cancha, en cada partido por esta camiseta”, expresó en el posteo donde recordó a cada persona que lo ayudó a progresar en el conjunto francés, que le permitió ganarse un lugar en la prelista de la Selección Argentina. Uno que pagó 10 millones de euros al Brighton para quedarse con el 100% de su ficha.

“Quiero agradecerles a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam (Rosenior) y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy. A Gary (O’Neil) y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar. A todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron”, agregó.

De acuerdo con los comentarios que circulan, Valentín Barco recibió la notificación de que la próxima temporada no defenderá la camiseta del Racing de Estrasburgo, debido a que se decidió que se marche al Chelsea de Inglaterra. Los medios ingleses señalan que será el primer refuerzo de Xabi Alonso, que va a ser presentado en su nuevo equipo en los próximos días.

Hay que recordar que los dos equipos forman parte del mismo conglomerado, en donde el conjunto de Londres es el principal y el que puede tomar determinadas decisiones sobre los jugadores. Es por ello que la transferencia se encuentra asegurada casi en un 100%. Salvo un imprevisto, va a hacer que la operación colapse. De momento, se desconoce el monto que pagarán por la ficha del volante argentino.

¿Se mete en la lista de 26 para el Mundial?

Hasta el momento, solo se tiene conocimiento de la lista de 55 nombres que Lionel Scaloni entregó y que hay 35 jugadores, que se mantienen en secreto, pero que fueron reservados a sus respectivos equipos. En la nómina extensa, el nombre de Valentín Barco se encuentra presente y la sensación que se desprende es que reúne las condiciones necesarias para representar a la Argentina en el Mundial.

“Para mí, entre Franco Mastantuono y Valentín Barco, creo que va el segundo”, expresó el periodista Gastón Edul hace un tiempo en TyC Sports. Se estima que la lista de 26 nombres se conocerá en los próximos días, debido a que la intención del cuerpo técnico de Lionel Scaloni es comenzar a trabajar en Estados Unidos a partir del primero de julio. Ya sea para los amistosos como también pensando en el debut frente a Argelia.