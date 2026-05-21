La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa una nueva escalada de tensión marcada por amenazas cruzadas y crecientes divisiones internas en Washington sobre la continuidad de la ofensiva militar. En este escenario, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró este que el conflicto podría extenderse “más allá de la región” si Washington y Tel Aviv vuelven a atacar el territorio de ese país, al tiempo que el Senado de Estados Unidos aprobó por primera vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump y eventualmente retirar tropas del conflicto. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
La Guardia Revolucionaria advierte a Trump contra "intentar reabrir el estrecho de Ormuz por la fuerza"
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 21 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Hace 16 minutos
La Guardia Revolucionaria advierte a Trump contra "intentar reabrir el estrecho de Ormuz por la fuerza"
La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este jueves a Estados Unidos de que cualquier intento de "reabrir el estrecho de Ormuz a través de la fuerza" provocará una respuesta militar por parte de "la misma Armada que asegura que fue destruida" durante la ofensiva estadounidenses e israelí contra el país asiático.
"Si (el presidente estadounidense, Donald) Trump cree que puede reabrir el estrecho de Ormuz a través de la fuerza y los buques de guerra, debe saber que la misma Armada que asegura que fue destruida será la que le mandará al fondo del mar", ha dicho el 'número dos' de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Akbarzadé, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.
Así, ha insistido en que "a pesar de todos sus trucos y planes, los estadounidenses han fracasado a la hora de reabrir el estrecho de Ormuz". "El enemigo carece de la inteligencia, comprensión y conocimientos adecuados sobre Irán", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "todas las fuerzas armadas están en estado de alerta y totalmente preparadas a responder a cualquier agresión enemiga".
Hace 14 horas
Repudio internacional al video de un ministro israelí que maltrató a militantes palestinos
El ministro de Seguridad Israel publicó en sus redes un video en el que se ve cómo sus fuerzas de seguridad maltratan, golpean y humillan a militantes pro palestinos que fueron detenidos en la flotilla internacional que buscaba llegar a La Franja de Gaza.
Hace 23 horas
Irán amenaza con expandir la guerra si EE.UU. e Israel vuelven a atacar
La Guardia Revolucionaria amenazó con extender la guerra “más allá de la región” y advirtió que responderá con “golpes aplastantes” ante nuevos ataques.
21:58 | 19/05/2026
El Senado limitó por primera vez los poderes de Trump por la guerra en Irán
La bancada demócrata en el Senado estadounidense logró imponer una resolución que busca limitar los poderes del presidente Donald Trump en torno a la guerra en Irán. Es la primera vez que lo consiguen en los casi tres meses de la guerra.
16:15 | 19/05/2026
La inflación mayorista de abril fue del 5,2%, la más alta en dos años
El impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el mercado petrolero golpeó de lleno a los precios en el segmento mayorista, apenas semanas después de que el gobierno de Milei celebrara una desaceleración de la inflación minorista.
06:45 | 19/05/2026
Trump prometió un acuerdo esta semana con Irán, pero crecen las dudas
El lunes, el presidente estadounidense informó que "pospuso" un ataque a Irán porque el acuerdo era inminente. Sin embargo, el gobierno qatarí indicó que las negociaciones necesitan "más tiempo".
06:32 | 18/05/2026
Trump dice que frenó un ataque a Irán porque están cerca de un acuerdo "muy aceptable"
El presidente de Estados Unidos explicó el ataque pospuesto iba a ser el martes. "Esta acuerdo incluirá que Irán no tenga armas nucleares", expresó Trump.
00:07 | 18/05/2026
Advierten que el efecto de la guerra sigue y complica la inflación de mayo
Las consultoras señalan que, aunque la mayor parte de la suba de los combustibles ya se produjo, todavía no cesó su impacto en los demás precios de la economía.
10:10 | 17/05/2026
Tensión en Medio Oriente: pese a la tregua, atacan una planta energética en Emiratos
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 17 de mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
11:50 | 16/05/2026
Irán amenaza a EE.UU. por "problemas económicos" mientras Israel viola la tregua
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 16 e mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
20:33 | 15/05/2026
Un informe israelí denuncia abusos sexuales de Hamas durante y tras el atentado
Una comisión civil documentó más de 10.000 fotos, videos y testimonios sobre violaciones y torturas sexuales durante la incursión en Israel y el cautiverio en Gaza. El reporte sostiene que los crímenes siguieron un patrón organizado y podrían ser utilizados en futuras causas judiciales.
08:03 | 15/05/2026
Líbano e Israel confirmaron una nueva tregua por 45 días: retomarán negociaciones en junio
Las delegaciones diplomáticas de Líbano e Israel acordaron una nueva tregua de 45 días, tras dos días de conversaciones en Washington. Lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
15:28 | 14/05/2026
Trump dice que China se ofreció a mediar con Irán y Xi le propone ser "socios"
La agenda de la reunión bilateral estuvo dominada por la guerra en Medio Oriente, la guerra comercial de Estados Unidos, su apoyo a Taiwán y las regulaciones para las nuevas tecnologías. Qué dijo cada uno después del encuentro.
06:47 | 14/05/2026
EE.UU. alerta por el bloqueo en Ormuz: ya hay 70 buques afectados
Estos navíos comerciales fueron desviados por la Armada mientras se "inmovilizó" a otros cuatro para "garantizar" el bloqueo impuesto desde hace un mes a los puertos iraníes.
07:09 | 13/05/2026
Israel sigue atacando Líbano, mientras crece la tensión entre EE.UU. e Irán
Desde principio de marzo, Israel ya mató a casi 2.900 libaneses y los bombardeos y la ocupación del sur de ese país continúa. En paralelo, Estados Unidos e Irán intercambian nuevas amenazas.