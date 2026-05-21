La Guardia Revolucionaria advierte a Trump contra "intentar reabrir el estrecho de Ormuz por la fuerza"

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este jueves a Estados Unidos de que cualquier intento de "reabrir el estrecho de Ormuz a través de la fuerza" provocará una respuesta militar por parte de "la misma Armada que asegura que fue destruida" durante la ofensiva estadounidenses e israelí contra el país asiático.

"Si (el presidente estadounidense, Donald) Trump cree que puede reabrir el estrecho de Ormuz a través de la fuerza y los buques de guerra, debe saber que la misma Armada que asegura que fue destruida será la que le mandará al fondo del mar", ha dicho el 'número dos' de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Akbarzadé, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

Así, ha insistido en que "a pesar de todos sus trucos y planes, los estadounidenses han fracasado a la hora de reabrir el estrecho de Ormuz". "El enemigo carece de la inteligencia, comprensión y conocimientos adecuados sobre Irán", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "todas las fuerzas armadas están en estado de alerta y totalmente preparadas a responder a cualquier agresión enemiga".