El Senado limitó por primera vez los poderes de Trump por la guerra en Irán

El Senado de los Estados Unidos aprobó este martes una resolución para limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra contra Irán. La votación, que fue impulsada por los demócratas, contó con 50 votos a favor y 47 en contra. Hubo senadores republicanos que rompieron con su bloque y apoyaron la resolución, mientras que un demócrata hizo lo inverso y se sumó a la bancada trumpista.

Después de casi tres meses de la operación militar conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán a finales de febrero, el presidente Trump hizo uso y abuso de sus atribuciones para justificar sus acciones militares en Medio Oriente. Entre otras cosas, tomó por asalto la ley estadounidense que establece que cualquier declaración de guerra debe pasar por el Parlamento. La oposición demócrata en el legislativo intentó limitar sus poderes en seis ocasiones, al impulsar seis votaciones de este tipo, las cuales perdieron por poca diferencia hasta hoy.

Las senadoras y senadores republicanos que dieron la mayoría para la resolución fueron Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski de Alaska; Rand Paul, de Kentucky; y Bill Cassidy, de Luisiana. También los senadores John Cornyn de Texas; Tommy Tuberville, de Alabama; y Thom Tillis, de Carolina del Norte fueron cómplices de los azules al abstenerse de votar. En paralelo, el demócrata John Fetterman de Pensilvania se sumó a los republicanos y votó en contra.

"Voto a voto, los demócratas están rompiendo el muro de silencio de los republicanos sobre la guerra ilegal de Trump", afirmó el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, tras la aprobación de la medida. "Hoy se demostró que nuestra presión está dando resultado: los republicanos están empezando a ceder y se está generando un impulso para frenarlo. No vamos a bajar la guardia", agregó el senador.

Qué dice la resolución y qué dicen los demócratas

El proyecto de ley, que fue encabezada por el senador demócrata Tim Kaine de Virginia, ordenaría al presidente "retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán", a menos de que estén "explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar", según dice el texto. Esto apunta directamente al corazón de la operación política de Trump para evadir al Congreso: él formalmente no declaró la guerra, sino que ordenó ejecutar "operaciones limitadas" en otros territorios.

Antes de la votación, Kaine declaró a los periodistas que no podía predecir si atraería apoyo adicional del Partido Republicano. Señaló que él "no sabía" que conseguiría respaldo entre los republicanos, cuando Lisa Murkowski se convirtió la semana en la tercera republicana en apoyar el avance de la resolución.

Tim Kaine, líder de los demócratas en el Senado estadounidense.

"De algo estoy seguro: sé lo que todos escuchamos de nuestros electores, y es que se oponen profundamente a esta guerra", agregó Kaine.

Sin embargo, Kaine destacó que la votación marcó "solo un primer paso" en el Senado. Él y sus compañeros de bancada creen que, incluso si ambas cámaras aprobaran la resolución, el presidente la vetará. Sin embargo ellos sostienen que la medida "tendría trascendencia y podría cambiar la postura del presidente respecto a la guerra".

La votación se produjo poco después de que Trump anunciara el lunes que Estados Unidos no llevaría a cabo los ataques "programados" contra Irán el martes, aunque señaló que estaba a "una hora" de tomar la decisión de ordenar las nuevas agresiones. Kaine sostuvo que la amenaza hace que sea "el momento perfecto para hacer lo que deberíamos haber hecho en febrero y tener una discusión en el Congreso sobre la justificación, el plan y las dificultades".

Las críticas de Kaine al costo económico de la guerra entre los estadounidenses

El demócrata de Virginia también apuntó contra el costo económico de la guerra y los altos precios de la gasolina que están afectando a los estadounidenses. En esa línea, afirmó: "Se acerca el Día de los Caídos. Mucha gente conduce mucho, van a pagar mucho por la gasolina, mucho más que el año pasado, y lo recuerdan". Además afirmó que la falta de apoyo público a la guerra "se está agudizando mucho en estos momentos".

"Y eso es lo que finalmente nos permitirá aprobar la resolución aquí", sostuvo Kaine, y concluyó: "¿Ya está lista? No lo sé, pero está en camino".