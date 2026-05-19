Israel intercepta 41 embarcaciones de una flotilla de ayuda a Gaza, 10 siguen navegando

Una embarcación naval israelí intercepta en alta mar la Global Sumud Flotilla en ruta hacia Gaza, en un intento de entregar ayuda

Los organizadores de una flotilla de ayuda con destino ‌a Gaza ‌informaron el martes que las fuerzas israelíes habían interceptado 41 de sus embarcaciones en el Mediterráneo oriental, mientras que 10 buques seguían navegando hacia el enclave.

La ​embarcación más cercana ⁠a Gaza, el Sirius, ‌se encontraba a 145 millas ⁠náuticas de distancia, ⁠según informó el grupo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel había declarado ⁠el lunes en la ​red social X que "no permitirá ‌ninguna violación del bloqueo ‌naval legal sobre Gaza".

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En declaraciones ⁠realizadas en Ankara a última hora del lunes, el presidente turco, Tayyip Erdogan, condenó la ​intervención ‌contra los "viajeros de la esperanza" de la flotilla y pidió a la comunidad internacional que actuara contra las ⁠acciones de Israel.

Los barcos de la Global Sumud Flotilla habían zarpado por tercera vez el jueves desde el sur de Turquía, después de que anteriores intentos de entregar ayuda ‌a Gaza fueran interceptados por Israel en aguas internacionales.

El grupo dijo que había 426 personas de 39 países participando en la flotilla ‌de 54 embarcaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha instado a "todos ‌los participantes ⁠en esta provocación a cambiar de rumbo y ​dar media vuelta inmediatamente".

Con información de Reuters