Las bolsas europeas suben tras los comentarios de Trump sobre Irán

Gráfico del índice alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas subían ligeramente el martes después de que los inversores acogieran con ‌satisfacción la noticia ‌de que Estados Unidos había suspendido un ataque previsto contra Irán tras la propuesta de paz más reciente de Teherán, lo que hace que las posibilidades de alcanzar un acuerdo parezcan cada vez más cercanas.

El ​presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, dijo que ahora ‌había "muy buenas posibilidades" de alcanzar un ⁠acuerdo que limitara el ⁠programa nuclear de Irán. Los precios del petróleo descendían hasta un 2%, aunque se mantenían por ⁠encima de los 100 dólares el ​barril, mientras que los bonos ‌se estabilizaban tras una ‌fuerte ola de ventas en las últimas ⁠sesiones.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,2%, hasta los 611,22 puntos, a las 0702 GMT, pero seguía por debajo de ​los niveles ‌previos a la guerra.

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Los mercados europeos se han quedado rezagados con respecto a sus homólogos mundiales, en un momento en que la dependencia de la ⁠región de las importaciones de petróleo lastra los mercados, mientras que los mercados estadounidenses y mundiales se han recuperado gracias al optimismo impulsado por la inteligencia artificial.

El sector de la inteligencia artificial y el repunte tecnológico se enfrentarán ‌a una prueba el miércoles, cuando la empresa más valiosa del mundo, Nvidia , publique sus resultados trimestrales.

Standard Chartered caía un 0,8%, tras anunciar que planea recortar más de 7.000 puestos de ‌trabajo en los próximos cuatro años a medida que impulsa la adopción de la IA.

Vallourec se desplomaba ‌un 10,3% ⁠después de que ArcelorMittal vendiera acciones secundarias de una participación del 10% en ​el fabricante francés de tubos de acero con descuento.

Con información de Reuters