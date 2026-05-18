Noruega se une a la cooperación de la UE en la región del mar Báltico

FOTO DE ARCHIVO. El ministro noruego de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, el día de la Tercera Conferencia Internacional sobre Sudán en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín, Alemania

Noruega anunció el lunes que se ha adherido a ‌la Estrategia de ‌la Unión Europea para la Región del Mar Báltico (EUSBSR, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es coordinar la labor en torno a retos comunes, incluidos los ​aspectos relacionados ⁠con la seguridad.

Noruega, país no ‌miembro de la UE, se ⁠unirá a los ⁠miembros actuales de la EUSBSR: Suecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Lituania ⁠y Polonia.

"La adhesión reforzará la ​cooperación de Noruega con ‌la UE en una ‌región que se ha convertido ⁠en fundamental para la seguridad europea y noruega", dijo el ministro de Asuntos Exteriores noruego, ​Espen Barth ‌Eide.

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La región del mar Báltico se encuentra en estado de máxima alerta tras una serie de cortes en cables ⁠eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

La incorporación al grupo ofrece nuevas oportunidades para participar en el trabajo en ámbitos como la cooperación ‌marítima, la vigilancia y la seguridad, añadió Barth Eide.

La EUSBSR se creó en 2009 para reforzar la cooperación ante retos comunes y contribuir a ‌una región más ecológica, competitiva y resiliente.

Entre sus objetivos también se incluyen ‌garantizar un ⁠transporte marítimo limpio y seguro y unos mercados energéticos ​fiables en la región.

Con información de Reuters