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Noruega se une a la cooperación de la UE en la región del mar Báltico

18 de mayo, 2026 | 06.14

Noruega anunció el lunes que se ha adherido a ‌la Estrategia de ‌la Unión Europea para la Región del Mar Báltico (EUSBSR, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es coordinar la labor en torno a retos comunes, incluidos los ​aspectos relacionados ⁠con la seguridad.

Noruega, país no ‌miembro de la UE, se ⁠unirá a los ⁠miembros actuales de la EUSBSR: Suecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Lituania ⁠y Polonia.

"La adhesión reforzará la ​cooperación de Noruega con ‌la UE en una ‌región que se ha convertido ⁠en fundamental para la seguridad europea y noruega", dijo el ministro de Asuntos Exteriores noruego, ​Espen Barth ‌Eide.

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La región del mar Báltico se encuentra en estado de máxima alerta tras una serie de cortes en cables ⁠eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

La incorporación al grupo ofrece nuevas oportunidades para participar en el trabajo en ámbitos como la cooperación ‌marítima, la vigilancia y la seguridad, añadió Barth Eide.

La EUSBSR se creó en 2009 para reforzar la cooperación ante retos comunes y contribuir a ‌una región más ecológica, competitiva y resiliente.

Entre sus objetivos también se incluyen ‌garantizar un ⁠transporte marítimo limpio y seguro y unos mercados energéticos ​fiables en la región.

Con información de Reuters

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