Cuenta DNI: los descuentos que hay para el lunes 18 de mayo 2026

Cuenta DNI.

En medio de una inflación persistente y un consumo cada vez más golpeado, las billeteras digitales como Cuenta DNI dejaron de ser una simple herramienta tecnológica para convertirse en un recurso clave a la hora de llegar a fin de mes.

Durante mayo de 2026, la app del Banco Provincia renovó su batería de descuentos y sumó uno de los beneficios más esperados por los usuarios: la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito adheridas. Según estimaciones oficiales, quienes aprovechan todas las promociones disponibles pueden ahorrar cerca de $150.000 mensuales.

Qué descuentos de Cuenta DNI están vigentes este lunes 18 de mayo

El lunes concentra algunos de los beneficios más utilizados por quienes organizan las compras de la semana. Uno de los principales descuentos es el 20% de ahorro en comercios de cercanía, lo que incluye carnicerías, granjas y pescaderías. La promoción aplica de lunes a viernes y tiene un tope semanal de $5.000 por persona, alcanzable con consumos de $25.000.

También continúa vigente el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, todos los días, con un límite semanal de $6.000. El beneficio se alcanza realizando compras por $15.000 y se consolidó como una de las promociones más fuertes de la aplicación.

Cuenta DNI.

Además, este lunes vuelve el descuento del 10% en librerías de texto, una promoción sin tope de reintegro que se repite los lunes y martes y que cobra especial relevancia para estudiantes y familias.

Supermercados y cuotas sin interés: las promos de Cuenta DNI que siguen activas

Entre las cadenas de supermercados, este lunes se destaca la promoción en Día, que ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro para usuarios de Cuenta DNI.

Los jubilados, por otro lado, utilizan la aplicación mantienen un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, con un tope unificado de $5.000 según la vigencia de la promoción.

La novedad más fuerte de mayo es el regreso de las hasta tres cuotas sin interés mediante pagos NFC con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI. El beneficio aplica de lunes a domingo en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI