Las bolsas europeas caen ante la preocupación por la inflación

El índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas se desplomaban el lunes, con el alza de los precios del ‌petróleo y la ‌prolongación de la caída de los bonos, mientras persistían los temores sobre la inflación y no se vislumbraba ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán a corto plazo.

El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,7%, hasta ​los 602,52 ⁠puntos, a las 0703 GMT, tras cerrar ‌la semana anterior a la baja. ⁠El DAX alemán y el ⁠CAC 40 francés bajaban un 0,5% y un 1%, respectivamente.

Un ataque con drones provocó un incendio ⁠en una central nuclear de Emiratos ​Árabes Unidos, mientras que Arabia ‌Saudita informó de la interceptación de ‌tres drones, y el presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de que Irán debe actuar "rápido".

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La guerra de EEUU e Israel contra Irán se encuentra en su ​tercer ‌mes, sin que Teherán y Washington hayan logrado llegar a un acuerdo, mientras el vital estrecho de Ormuz permanece cerrado. El aumento de los precios ⁠de la energía ha avivado los temores de inflación y ha generado expectativas de subidas de tasas por parte de los bancos centrales mundiales.

Las bolsas europeas, dada la dependencia de la región de las importaciones de petróleo, no ‌han podido recuperar los niveles previos a la guerra, mientras que los índices mundiales se han recuperado gracias al optimismo impulsado por la inteligencia artificial.

En las primeras operaciones, AstraZeneca retrocedía un ‌0,8%. El medicamento para la hipertensión de la farmacéutica fue aprobado en EEUU

Sonova avanzaba un 4,1% ‌después de ⁠que el mayor fabricante mundial de audífonos pronosticara un aumento de las ​ventas y los beneficios para el ejercicio fiscal 2026/27.

Con información de Reuters