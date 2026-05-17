No aguantó la crisis de Milei: cerró un reconocido bazar en CABA y remata todo

Un importante bazar comunicó el cierre de sus puertas.

Un importante bazar anunció el cierre de sus puertas y apuntó contra la fuerte caída del consumo. Esto se volvió algo frecuente en el contexto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Se trata de Tienda Mamá Ahorro, creada por una pareja que apostó hace cuatro años por un local físico pero que hoy con un sentido mensaje reconocieron que ya no pueden sostenerlo. Liquidarán todo el stock con un 50 por ciento de descuento.

"Lo voy a decir de una porque me cuesta decirlo: Tienda Mamá Ahorro llega a su fin", anunció a través de las redes sociales Agostina Nápoli, dueña del local ubicado en el barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.

En esa línea agregó: "Vamos a estar liquidando todo al costo, así que aprovechen. Si pueden compartir este video se lo super agradecemos porque tenemos que dejar el local este mes así que tenemos que vender todo".

El cierre de locales por la caída del consumo

Tras anunciar el cierre de su local, agustina se refirió a los motivos y apuntó a la crisis económica. "¿Qué pasó? Se podrán imaginar que estamos vendiendo poco", relató. La caída del consumo por las medidas que llevó adelante el gobierno de Javier Milei se siente en todos los rubros lo que llevó a que muchos locales bajen sus persianas.

"Estamos, porque el proyecto este es con mi marido, estamos pudiendo dedicarle poco tiempo. Seguramente fallamos en un montón de cosas, quizás cuando teníamos que hacer una cosa no la hicimos, nos costó jugárnosla", sumó. Además, la dueña de Tienda Mamá Ahorro no ocultó su pesar por el cierre del local: "Tengo acá una angustia que no les puedo decir. Obviamente se termina un proyecto muy lindo, muy deseado, al que le pusimos todo, pero bueno, no alcanzó".

"Nos costó tanto decidirnos a llevar adelante un proyecto tan propio y familiar que hoy nos cuesta mucho dejarlo ir, pero es lo mejor", agregó. "Agradecemos a todos los que nos acompañaron en todos estos años", cerró en la publicación de despedida.

Durante estos últimos días, el bazar estará liquidando todo el stock con un 50 por ciento de descuento. Para quienes quieran pasar por el local, se encuentra en la calle Ciudad de la paz 2279 (Galería Río de la Plata, Local 77), Belgrano y está de lunes a viernes de 9:30 a 14:30.