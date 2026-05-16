Inclusión digital y educación: Formosa lanzó un nuevo Club Digital para acercar tecnología y robótica a niños

Formosa pondrá en marcha este sábado 16 el Club Digital en el Centro de Inclusión Digital “Eva Perón” (CID), una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial para promover la inclusión digital en los barrios, con el objetivo de extenderla a todo el territorio y brindar herramientas digitales a sectores que, por falta de recursos, no han tenido la oportunidad de acceder a ellas.

El programa está destinado a niños y niñas de 5 a 12 años del barrio Fray Salvador Gurrieri y busca fortalecer la inclusión digital mediante talleres gratuitos de programación, robótica educativa y pensamiento lógico.

El objetivo central es acercar conocimientos tecnológicos a través de propuestas lúdicas, creativas e inclusivas que promuevan la alfabetización digital como base del desarrollo educativo y social.

Las actividades se desarrollarán todos los sábados en el CID Eva Perón, un espacio equipado con computadoras con conexión a internet, software actualizado y recursos didácticos orientados al aprendizaje práctico. El enfoque pedagógico se basa en metodologías de aprendizaje activo, con dinámicas participativas que fomentan la creatividad y la resolución de problemas.

Además, los participantes podrán experimentar con el armado y desarmado de componentes tecnológicos, lo que facilita la comprensión de los principios básicos de la robótica educativa desde edades tempranas.

El programa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Formosa para promover la inclusión digital en distintos barrios de la capital. El CID Eva Perón fue diseñado para llevar conectividad y formación tecnológica gratuita a 15 barrios, consolidándose como un eje de políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades.

El proyecto también cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por psicopedagogos, docentes e informáticos, lo que permite acompañar los procesos de aprendizaje con un enfoque integral. En este marco, la alfabetización digital se entiende como una herramienta clave para el futuro educativo y laboral de las nuevas generaciones.

Las actividades del Club Digital se desarrollarán todos los sábados en el CID Eva Perón. Las familias interesadas pueden obtener más información a través del sitio web oficial https://cidformosa.net/ o en el Instagram @cid_formosa. También pueden acercarse a la sede ubicada en Avenida Los Pioneros y calle 12 de Octubre, de lunes a viernes en horario administrativo.

Capacitaciones gratuitas para reducir la brecha digital

El Centro de Inclusión Digital (CID) puso en marcha cuatro trayectos formativos enfocados en tecnologías de vanguardia: introducción al diseño e impresión 3D, creación de contenidos digitales, e inteligencia artificial aplicada tanto al ámbito académico y laboral como a la producción de cortometrajes.

Estas capacitaciones están orientadas a democratizar el acceso a la innovación tecnológica y acercar herramientas de última generación a sectores de la comunidad que históricamente han tenido menor acceso a este tipo de recursos.

Más allá de la enseñanza de habilidades técnicas, el programa busca potenciar capacidades creativas y productivas clave para desenvolverse en el entorno digital actual. De esta manera, la iniciativa apunta a fortalecer el emprendedurismo local, generar oportunidades laborales concretas y promover un desarrollo económico más inclusivo, en sintonía con las demandas tecnológicas del presente.