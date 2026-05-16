Putin confirmó que visitará Pekín y se reunirá con Xi Jinping días después de la visita de Trump

El presidente ruso Vladimir Putin viajará la próxima semana a China para reunirse con su par chino, Xi Jinping, en una visita oficial de dos días. El encuentro se realizará el 19 y 20 de mayo en Pekín, según informó el Kremlin, y fue confirmado menos de 24 horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminara su propia visita oficial a Pekín.

De acuerdo con el Kremlin, el viaje de Putin fue organizado para coincidir con el 25° aniversario del Tratado de Amistad firmado entre Rusia y China en 2001. Durante la visita, ambos mandatarios "analizarán el estado de la relación bilateral, la cooperación económica y los principales temas de la agenda internacional y regional", según indicaron fuentes oficiales.

La sintonía entre Moscú y Pekín se profundizó de manera marcada en los últimos años, especialmente después de la invasión rusa a Ucrania en 2022. Las sanciones impuestas por Occidente dejaron a Rusia cada vez más dependiente del comercio con China, que se convirtió en uno de sus principales socios económicos y diplomáticos. Se espera que uno de los principales temas de agenda del encuentro sea el desarrollo de la guerra, que en los últimos días presentó algunas tensiones diplomáticas entre Moscú y Kiev.

Desde Washington el presidente Trump, recién llegado de su viaje a Pekín, tras reunirse con el presidente Xi para abordar cuestiones comerciales y la escalada bélica en Medio Oriente, no esgrimió comentarios respecto a la visita de Putin a China.

El mensaje de Trump tras el encuentro con Xi Jinping

Horas después del encuentro, Trump se refirió a la reunión en un mensaje en la red social Truth. "Cuando el presidente Xi se refirió muy elegantemente a Estados Unidos como quizás una nación en declive, estaba hablando del tremendo daño que sufrimos durante los cuatro años de Sleepy Joe Biden y su administración, y en eso tenía 100% razón", afirmó.

"El presidente Xi no se estaba refiriendo al increíble ascenso que Estados Unidos le ha mostrado al mundo durante los 16 espectaculares meses de la administración Trump", afirmó el inquilino de la Casa Blanca, quien aseguró que su par chino lo "felicitó por tantos éxitos tremendos en un período tan corto de tiempo" y concluyó: "Hace dos años éramos, de hecho, una nación en declive. En eso, coincido plenamente con el presidente Xi. Pero ahora, Estados Unidos es la nación más pujante del mundo, y espero que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que nunca".

La evolución de la guerra en Ucrania

Mientras tanto, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa sin señales concretas de una tregua. Este sábado, las autoridades ucranianas informaron que Rusia devolvió 528 cuerpos que, según Moscú, podrían corresponder a soldados ucranianos caídos en combate.

El intercambio se produjo un día después de que ambos países concretaran la liberación de 205 prisioneros de guerra por cada lado. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó que se trata "de la primera etapa de un canje más amplio que prevé la devolución de 1.000 prisioneros por bando".

En paralelo, Rusia lanzó durante la madrugada un nuevo ataque masivo con drones sobre la región de Odesa. Según el gobernador regional, Oleh Kiper, los aparatos impactaron contra edificios residenciales y causaron al menos dos heridos, además de daños en el puerto de la ciudad. Desde la Fuerza Aérea ucraniana aseguraron que Rusia disparó 294 drones y que 269 fueron derribados por sus sistemas de defensa. Del lado ruso, el Ministerio de Defensa afirmó haber destruido 138 drones ucranianos en 14 regiones del país, incluida la zona de Moscú.

También se registraron víctimas civiles en territorio ruso. Las autoridades de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, informaron que dos personas murieron en ataques atribuidos a drones ucranianos.