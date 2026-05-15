Adiós a la adicción al celular: cómo activar la función de Samsung que te "echa" de las redes sociales

Fuente: Root-Nation.

La función se llama "Gestión de red para concentración" y fue descubierta recientemente en la beta de One UI 9, la próxima gran actualización de Samsung prevista para el verano. No te avisará sobre un límite alcanzado ni te impedirá entrar en la app, sino que simplemente dejará sin internet al servicio. Cuando alcances el límite en Instagram, por ejemplo, la app seguirá abriéndose, pero los videos no cargarán y el feed quedará en blanco.

Por qué es mejor que los temporizadores tradicionales

El temporizador clásico de Bienestar Digital tiene una debilidad conocida: el botón "Saltar límite hoy". Con un toque, el usuario puede ignorarlo y seguir usando la app. La fricción es mínima y la efectividad, baja.

La nueva función apunta a algo diferente: hacerte creer que hay un problema de conexión o que la app simplemente no funciona bien en ese momento. Si llegás al límite mientras la usás, te encontrás de golpe con una pared de videos que no cargan, lo que genera la necesidad natural de cerrar la app. La diferencia psicológica es importante: la sensación de "esto no funciona" activa el reflejo de cerrar mucho más que la pantalla de bloqueo.

Cómo funciona en la práctica

El usuario configura un límite de tiempo por app y elige cuáles incluir. Puede ser TikTok, YouTube, Instagram, X o cualquier aplicación instalada. Una vez alcanzado el tiempo configurado, Samsung corta el acceso a internet de esa app específica sin afectar al resto del sistema ni a otras aplicaciones.

No hay notificación ni pantalla de advertencia. La app sigue abierta, pero el contenido no carga. Samsung pretende que la sensación sea la de una app que simplemente no funciona en ese momento, no la de un bloqueo impuesto.

Cuándo llega y a qué modelos

La función fue detectada en la beta de One UI 9 y todavía no está disponible para el público general. La buena noticia es que ya sabemos cómo funciona. Se espera que llegue a los móviles Samsung a partir del verano de 2026 como parte de la actualización oficial de One UI 9. Los modelos compatibles serán los de gamas actuales: Galaxy S25, S24, A56, A36 y las gamas superiores. Mientras llega, la función de Bienestar Digital existente —en Ajustes → Bienestar Digital y controles parentales → Panel de control— sigue siendo la alternativa disponible.