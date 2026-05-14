El FMI afirma que un diálogo constructivo entre EEUU y China es positivo para la economía mundial

El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se dan la mano durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín

El Fondo Monetario Internacional dijo el ‌jueves que ‌acoge con satisfacción el diálogo inicial positivo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ​chino, Xi ⁠Jinping, y añadió que ‌reducir la tensión ⁠y la ⁠incertidumbre entre las dos mayores economías del mundo era ⁠beneficioso para el mundo.

"Es ​muy importante, ‌por supuesto, que ‌las dos mayores economías ⁠del mundo mantengan un diálogo al más alto nivel", dijo ​la ‌portavoz del FMI, Julie Kozack, en una rueda de prensa al ser preguntada por ⁠los resultados iniciales de la cumbre entre Trump y Xi en Pekín.

"Sin duda, acogemos con satisfacción el hecho de que ‌exista un diálogo constructivo entre los dos países. Cualquier cosa que contribuya a reducir las tensiones comerciales ‌y la incertidumbre es positiva para ambas grandes ‌economías y, ⁠por supuesto, también para la economía ​mundial", añadió Kozack.

Con información de Reuters