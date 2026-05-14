EN VIVO
FMI

El FMI afirma que un diálogo constructivo entre EEUU y China es positivo para la economía mundial

14 de mayo, 2026 | 13.07

El Fondo Monetario Internacional dijo el ‌jueves que ‌acoge con satisfacción el diálogo inicial positivo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ​chino, Xi ⁠Jinping, y añadió que ‌reducir la tensión ⁠y la ⁠incertidumbre entre las dos mayores economías del mundo era ⁠beneficioso para el mundo.

"Es ​muy importante, ‌por supuesto, que ‌las dos mayores economías ⁠del mundo mantengan un diálogo al más alto nivel", dijo ​la ‌portavoz del FMI, Julie Kozack, en una rueda de prensa al ser preguntada por ⁠los resultados iniciales de la cumbre entre Trump y Xi en Pekín.

"Sin duda, acogemos con satisfacción el hecho de que ‌exista un diálogo constructivo entre los dos países. Cualquier cosa que contribuya a reducir las tensiones comerciales ‌y la incertidumbre es positiva para ambas grandes ‌economías y, ⁠por supuesto, también para la economía ​mundial", añadió Kozack.

Con información de Reuters

Trending
Mundial 2026
Vergüenza absoluta: Italia se quedó afuera del Mundial por penales y hace tres que no clasifican
Las más vistas