Propofol, sexo y poder: el testimonio que complica a Hernán Boveri y ‘Fini’ Lanusse

La investigación judicial alrededor de los faltantes de medicamentos en el Hospital Italiano de Buenos Aires en los últimos días sumó testimonios que profundizan el escándalo y comprometen aún más a la anestesióloga Delfina “Fini” Lanusse y su colega y jefe Hernán Boveri. Ambos están procesados por el presunto robo de propofol y de equipamiento médico del centro de salud.

Según consta en el expediente judicial, una de las hipótesis que surgió durante la investigación es que parte de las sustancias habrían sido utilizadas en encuentros íntimos entre los dos profesionales. La causa está a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y del fiscal Lucio Herrera, quienes investigan posibles maniobras de administración fraudulenta que ocurrieron durante casi tres años.

Los nuevos elementos presentes en el expediente surgieron a partir de las declaraciones de distintas médicas residentes del hospital, quienes hablaron de episodios vinculados al uso de propofol fuera del ámbito médico y en domicilios particulares.

Los testimonios que complican a Lanusse y Boveri

Una de las presuntas declaraciones incorporadas al expediente fue la de una médica de 28 años, identificada como N., quien relató que otra colega le comentó detalles sobre la relación entre Lanusse y Boveri. Según su testimonio, su par identificada como S. habría asegurado que ambos mantenían encuentros en los que se administraban propofol y utilizaban vinchas BIS. Este último es un monitor que mide la profundidad anestésica del paciente mediante electrodos conectados a la cabeza.

La testigo también habría afirmado que Lanusse se había “enganchado” con el uso de propofol y que las amigas la habían encontrado en situaciones de riesgo dentro de su casa. Además, la médica S., a quien el juez consideraría “particularmente relevante”, declaró que Fini le habría confesado su vínculo sentimental con Boveri y que organizaba cambios de guardia para coincidir con él. También habría asegurado haber visto en la casa de la anestesióloga elementos como vinchas BIS.

En otra parte de la presunta declaración, la mujer sostuvo que Lanusse le contó que junto a Boveri se habían administrado propofol y otras sustancias, como ketamina, en encuentros íntimos. En este marco, la defensa de ambos profesionales rechazó las acusaciones y cuestionó los testimonios. Los abogados de Boveri habría señalado puntualmente que gran parte de la imputación se basa en “testigos de oídas”.

El debate sobre el uso recreativo del propofol

Uno de los ejes centrales del expediente pasa por determinar si existió efectivamente un desvío ilegal de medicamentos y materiales del Hospital Italiano de Buenos Aires. Sus defensores informaron que no se detectaron faltantes de propofol ni inconsistencias en los registros de stock, pero el juez Sánchez Sarmiento relativizó el argumento y sostuvo que los protocolos internos presentaban vulnerabilidades que podían facilitar el retiro sin dejar rastros.

El juez se refiere al relato de especialistas que señalaron que existen métodos informales para sustraer pequeñas cantidades del fármaco, como recolectar restos sobrantes de ampollas ya utilizadas en procedimientos médicos.

El caso también abrió debates sobre el uso no terapéutico del propofol, una droga que habitualmente es utilizada para inducir anestesia general en cirugías y procedimientos invasivos. La posible utilización de este fármaco en contextos sexuales o recreativos generó sorpresa incluso dentro del ámbito médico.

En ese contexto volvieron a estudiarse los efectos desinhibitorios de la droga en el expediente. Uno de los antecedentes citados es un trabajo científico publicado por especialistas del Hospital General de Granollers, en Barcelona, donde se analizan episodios de alucinaciones eróticas asociados al uso de propofol.