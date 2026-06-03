Ver online el Mundial 2026 en Xuper TV, Magis TV, Fútbol Libre o Pelota Libre es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

El Mundial 2026 cada vez más cerca: dónde verlo. (Crédito de foto: FIFA)

La expectativa por el Mundial de Fútbol Masculino 2026 es total, marcando un hito histórico con sus 48 selecciones y 104 partidos. Sin embargo, frente a la enorme demanda de los aficionados, proliferan peligrosas ofertas de retransmisión ilegal en el ecosistema digital. Plataformas como Xuper TV, Magis TV, Fútbol Libre y Pelota Libre se consolidan como opciones de piratería que violan los derechos de propiedad intelectual y perjudican al negocio del deporte.

Acceder a estos sitios clandestinos no solo fomenta una actividad delictiva que debilita la inversión en transmisiones de calidad, sino que también degrada por completo la experiencia del usuario con constantes cortes, baja resolución y publicidad invasiva. Ver los partidos por los canales oficiales garantiza el espectáculo.

¿Dónde ver el Mundial de forma segura y legal?

Para disfrutar de cada jugada sin infringir la ley, la oferta de derechos en Argentina brinda opciones seguras en televisión abierta, cable y streaming. Según fuentes oficiales del sector, DirecTV y su plataforma DGO son los únicos servicios que transmitirán el 100% de la competencia, es decir, los 104 partidos del torneo en vivo.

Gracias a acuerdos de sublicencia, alternativas de streaming premium como Paramount+ y operadores de cable tradicionales como Flow también ofrecerán la totalidad de la cita mundialista en sus grillas de programación. Para quienes deseen seguir exclusivamente el camino de la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni, canales de televisión abierta como Telefe y la TV Pública transmitirán todos sus encuentros de manera gratuita, complementados por coberturas amplias en señales deportivas pagas como TyC Sports y la plataforma digital Disney+.

Selección Argentina de Fútbol Masculino. (Crédito de foto: Prensa AFA)

Los riesgos de recurrir a la piratería digital

Consumir los partidos a través de servicios ilegales como Magis TV o Pelota Libre acarrea severos perjuicios que van mucho más allá de una mala señal. Estas plataformas clandestinas suelen ser la puerta de entrada para sofisticados ciberataques. Al ingresar a sus páginas o descargar sus aplicaciones, los usuarios exponen sus dispositivos a malware, virus y troyanos diseñados para el robo de datos personales, credenciales bancarias y contraseñas.

Adicionalmente, el financiamiento de estas redes piratas suele estar vinculado a organizaciones criminales dedicadas a la estafa a gran escala. Al elegir canales autorizados, no solo se resguarda la ciberseguridad personal y familiar, sino que se asegura una transmisión de alta fidelidad, estable y libre de riesgos digitales durante la gran fiesta del fútbol mundial.