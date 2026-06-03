Goldman Sachs predijo quién ganará el Mundial: cómo le irá a la Argentina

Un estudio señaló que hay tres selecciones de gran peso con chances de volver a ser campeones

A menos de dos semanas de que el Mundial arranque, las predicciones para dar el nuevo campeón buscan posicionarse de gran manera para que las personas regresen a ellas y las consagren. En esta oportunidad, Goldman Sachs sacó un estudio sobre quién será el conjunto que se quedará con la gloria eterna e hizo un especial análisis sobre el comportamiento de la Argentina en el certamen.

Se trata de una proyección estadística que fundamenta sus respuestas a partir de una base de 20.000 partidos en el plano internacional que fueron disputados de manera oficial. Por otro lado, se hace un recorte desde la temporada 1978 hasta la presente. También se suman variables como goleador, rendimiento reciente, factores geográficos y los antecedentes en mundiales pasados.

De acuerdo con las variables mencionadas, la proyección de cara al Mundial 2026 expone que España tiene un 25,7% de probabilidad de consagrarse campeona y sumar su segunda estrella. Mientras que Francia es el segundo con 18,9% y la Argentina se encuentra ubicada en el tercer escalón con un 14,3%. Algo que no fue bien recibido por los hinchas argentinos.

Sin embargo, Goldman Sachs explicó que la presencia del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en esta parte del podio es producto de un fenómeno que ellos llaman “winner’s slump”, porque a lo largo de los años los campeones suelen experimentar cierto bajón negativo. “Los vigentes campeones del mundo sistemáticamente rinden por debajo de lo esperado”, explican.

Además, el estudio se respalda en el rendimiento de campeones anteriores y comentan que suelen quedar rápidamente eliminados en las primeras instancias del campeonato. Algo que se rompió con Francia en el Mundial del 2022, debido a que era una de las grandes candidatas a consagrarse bicampeona porque estaba en un nivel muy alto en lo futbolístico.

Por otro lado, según el estudio, la Argentina se encuentra frente a un escenario muy positivo porque llegaría a disputar todos los partidos del Mundial. No obstante, el estudio señala que el recorrido culminaría en la semifinal con un elevado porcentaje del 42,4%. Lo que permite entender que pasará a jugar el encuentro por el tercer lugar en el podio.

En lo que respecta a los equipos sudamericanos, el estudio de Goldman Sachs expone que Brasil dispone de un 28,4% de chances de sumar minutos en la gran final del Mundial. Mientras que la posibilidad de que se quede con el trofeo es de 7,6%. El tercer equipo que podría realizar un rendimiento destacado es Colombia porque cuenta con un 13,2% de disputar la instancia de la semifinal.