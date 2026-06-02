Mundial 2026: horario y shows programados para la ceremonia de inauguración en México

El Azteca será sede de la inauguración del Mundial 2026.

El Mundial 2026 tiene la particularidad de ser el primero en la historia en organizarse por tres países, convirtiéndose en un evento regional más que nacional, algo un poco más grande que lo visto en Corea-Japón 2002. Para esta ocasión, los anfitriones son Estados Unidos, Canadá y México, que, por su tradición futbolera, ha sido el elegido para albergar la ceremonia de inauguración y el primer partido: México vs. Sudáfrica.

Debido a que se trata de la edición más grande de la Copa del Mundo hasta la fecha por el aumento de cupo a 48 selecciones y un total de 104 partidos, la FIFA ha armado una apertura que promete ser histórica. Tal es así que el próximo jueves 11 de junio, horas antes del partido inaugural, comenzará una ceremonia sin precedentes que, además de las típicas coreografías y desfile de banderas, tendrá una importante sección musical.

De hecho, el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que amplió su capacidad a 83 mil espectadores, arrancará su ceremonia a las 14:30 horas de Argentina con noventa minutos de pura música y fiesta. Allí, se presentarán artistas como Maná, Alejandro Sanz, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean, J Balbin y Tyla, quienes no anunciaron su lista, pero se espera que suenen canciones del álbum oficial de la Copa del Mundo, como “Dai Dai” de Shakira.

Ahora bien, Ciudad de México no será la única ciudad que tendrá una ceremonia de inauguración, aunque sí la más importante porque el Azteca tendrá el partido inaugural. Además de la capital mexicana, la FIFA organizó otras ceremonias en Estados Unidos y Canadá, que tendrán como sedes de estos eventos a Los Ángeles y Toronto, respectivamente, y con otra lista de artistas.

En el caso de la ciudad de California, fueron confirmados Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, mientras que en el suelo canadiense tocarán Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Cabe mencionar que Estados Unidos y Canadá no tendrán partidos en el primer día, puesto que el otro encuentro del jueves (Corea del Sur vs. República Checa) jugarán en el Estadio Akron de Guadalajara.

Todos los partidos del Mundial que habrá este mes.

Los grupos del Mundial 2026