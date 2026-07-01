Manuel Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF

El ex jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni, renunció este miércoles a su cargo en el directorio de YPF, según pudo saber El Destape. Fuentes de YPF explicaron a este portal que la renuncia será efectiva cuando el resto del directorio la apruebe.

La presentación de la renuncia a su cargo en el directorio llega tan solo unos días después de su renuncia a la Jefatura de Gabinete, anunciada mediante una carta pública el último sábado. Ya lo reemplazó Diego Santilli, quien hasta el martes se desempeñó como ministro del Interior.

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