Aficionados demandan a StubHub por cancelación de entradas para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la empresa de reventa de entradas StubHub en la Bolsa de Nueva York.

Por Amy Tennery ​y Shariq Khan

NUEVA YORK, 1 jul (Reuters) - Aficionados del Mundial han demandado a la plataforma de reventa ‌StubHub Inc. por ‌no haberles entregado las costosas entradas que compraron en el mercado secundario para el torneo.

En una demanda colectiva presentada a última hora del martes ante el tribunal federal de Manhattan, los aficionados alegaron que "no recibieron lo que pagaron", ya que StubHub nunca ​les entregó las ⁠entradas prometidas. StubHub no respondió de inmediato a ‌una solicitud de comentarios.

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Los aficionados han ⁠inundado las redes sociales durante ⁠el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, culpando a StubHub por las cancelaciones de entradas de última ⁠hora y por incumplir sus garantías de que ​podrían obtener boletos de sustitución.

Muchos ‌titulares de entradas afirman que ‌recorrieron largas distancias para ver los partidos, y ⁠que los reembolsos de las entradas les sirvieron de poco consuelo, ya que se quedaron con los gastos de los billetes de avión y ​el alojamiento.

"Les ‌mintieron y compraron entradas para el Mundial por grandes sumas de dinero, solo para incurrir en enormes pérdidas económicas", reza la denuncia.

"Esto supone un nuevo mínimo para un sector ⁠de la venta de entradas deportivas que ha estado plagado de problemas de protección al consumidor una y otra vez, en detrimento de los aficionados que hacen que el deporte sea especial".

StubHub ha culpado a la infraestructura de venta de entradas de la FIFA de los ‌problemas con la reventa de entradas.

La FIFA había instado a los aficionados a utilizar únicamente su propia plataforma oficial de reventa, afirmando que era fiable.

La demanda reclama una indemnización por daños y perjuicios, de al ‌menos 5 millones de dólares para miles de personas en Estados Unidos que no recibieron las entradas para el ‌Mundial que ⁠compraron a través de StubHub, por presuntas infracciones de diversas leyes de protección del ​consumidor y de publicidad engañosa.

Con información de Reuters