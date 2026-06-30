Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado de ayer lunes 29 de junio 2026

Quién fue eliminado de Gran Hermano este lunes 29 de junio

Una nueva gala de Gran Hermano dejó cambios importantes dentro de la casa más famosa del país. La eliminación del lunes 29 de junio modificó el rumbo del reality de Telefe, redujo la cantidad de jugadores en competencia y dio inicio a una nueva modalidad de votación que ya promete alterar la estrategia de todos los participantes.

Quién fue eliminado de Gran Hermano este lunes 29 de junio

La gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada, conducida por Santiago del Moro, comenzó con cinco participantes en placa durante una semana de voto negativo. Los nominados fueron Steffany "Campanita" Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela "Yipio" Pintos.

A lo largo de la emisión, el conductor fue anunciando quiénes lograban continuar en el juego gracias al respaldo del público. El primero en salir de la placa fue Emanuel Di Gioia, quien, tras escuchar su nombre, expresó: "Gracias a toda la banda que me hace el aguante. Siempre agradecido".

Más tarde también aseguraron su permanencia Matías Hanssen y Yisela "Yipio" Pintos, dejando la definición entre Nenu López y Steffany "Campanita" Pereira.

Finalmente, la decisión del público determinó que Nenu López fuera la nueva eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada. La participante había ingresado a la casa el pasado 20 de mayo junto a otros ocho jugadores y completó un total de 41 días dentro del reality antes de abandonar la competencia.

Cómo sigue el juego en Gran Hermano tras la eliminación

La salida de Nenu marcó el comienzo de una nueva etapa dentro del programa. Santiago del Moro anunció que todos los participantes quedaron automáticamente en placa, una decisión que fue celebrada por varios jugadores, quienes comenzaron a cantar: "¡Todos a placa, así se van las plantas!".

El conductor explicó que la dinámica de la semana tendrá dos modalidades de votación. Hasta el miércoles se mantendrá una placa con voto positivo, instancia en la que varios participantes serán salvados por el público. Luego, la placa cambiará a voto negativo, conocida por los jugadores como "placa planta", y permanecerá vigente hasta el próximo lunes 6 de julio, cuando se llevará a cabo una nueva gala de eliminación.

Este cambio obligará a los participantes a replantear sus estrategias en una instancia clave del certamen, ya que todos continúan expuestos a la decisión de la audiencia.

Cómo fue la definición de la gala de eliminación

Quiénes siguen en competencia en Gran Hermano

Tras la eliminación de Nenu López, quedaron 19 participantes en carrera por el premio mayor de Gran Hermano:

Solange "Sol" Abraham.

Emanuel Di Gioia.

Pincoya.

Manuel Ibero Durigón.

Juani Car.

Cinzia Francischiello.

Yanina Zilli.

Luana Fernández.

Tamara Paganini.

Charlotte Caniggia.

Matías Hanssen.

Sebastián Cola.

Juan Carlos López.

Steffany "Campanita" Pereira.

Leandro Nigro.

Mariela Pietro.

Alejandra Majluf.

Yisela "Yipio" Pintos.

Andrea del Boca.

Con la competencia cada vez más avanzada y una placa que incluye a todos los jugadores, las próximas jornadas serán determinantes para el futuro del reality. La nueva modalidad de votación incrementa la incertidumbre y mantiene abiertas todas las posibilidades de cara a la próxima eliminación.