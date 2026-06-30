El ex candidato a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, afirmó que denunciará a la Justicia Electoral peruana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber "facilitado el fraude" al haber cambiado la normativa electoral pocos días antes de la segunda vuelta. También señaló que su partido, Juntos por el Perú, no reconocerá al gobierno de Keiko Fujimori si el Jurado Nacional de Elecciones "no actúa conforme a ley y con transparencia". Lo anunció durante una conferencia de prensa este martes en Lima, a la par que se refirió al tema en sus redes sociales.

Tras un largo conteo de votos en Perú que duró varias semanas, el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) consagró a la ultraderechista Keiko Fujimori como candidata electa por una pírrica diferencia de 50.000 votos sobre Sánchez, que rechazó el resultado y pidió volver a contar los votos de cero. La semana pasada el directorio de Juntos por el Perú acusó al ONPE y al canciller Carlos Pareja de haber "violado la ley" al enviar las actas del extranjero "como encomiendas y no como paquete diplomático". "En febrero se estableció la norma que dice que se debe digitalizar las actas y su revisión a través de correo diplomático. Sin embargo, el 28 de mayo, una semana antes, se dejó sin efecto. Las actas se remitieron en paquetes, como encomienda no en valijas diplomáticas. No hay certeza de actas originales. Se rompió la cadena de custodia", afirmó el jefe de campaña del partido de Sánchez, Walter Flores.

"Presentaremos un recurso ante la CIDH. Estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y a la intangibilidad de la normativa electoral, al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares", escribió Sánchez en un posteo en su cuenta de X.

"Tenemos el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia", concluyó su mensaje el ahora ex candidato de la izquierda peruana.

Sánchez prometió desconocer al gobierno de Fujimori y llamó a la "resistencia democrática"

Al igual que desde la semana pasada, la plana mayor de Juntos por el Perú denuncia "fraude electoral comprobado" a partir de los cambios a último momento de la legislación electoral. En conferencia de prensa hoy mismo, afirmaron que evitar la digitalización de las actas provenientes del extranjero "es un cambio a las reglas de juego" que se habían prestablecido "en febrero pasado".

"Nos piden que presentemos pruebas frente a las denuncias de fraude que hace Juntos por el Perú y nuestras pruebas son las modificaciones a la norma electoral hechas días antes de los comicios y que evitaron que se digitalicen las actas provenientes del extranjero", sostuvo el abogado Marco Zevallos, miembro del equipo legal de Juntos por el Perú.

“Juntos por el Perú no les quita a los peruanos en el exterior el derecho al voto; ese derecho se los quita el pacto mafioso desde el Congreso", agregó Zevallos, y apuntó directamente contra el canciller Pareja, al acusarlo de "vulnerar la ley" al ordenar que no se digitalicen las actas del exterior.

El pronunciamiento de Sánchez: "Sin ley ni transparencia, Juntos por el Perú no reconocerá a Fujimori"

Por su parte el propio Sánchez aseguró que si el Jurado Nacional de Elecciones "no actúa conforme a ley" y con transparencia, desde Juntos por el Perú "no reconocerán" al gobierno de Keiko Fujimori.

"No quieren considerar el recuento de votos ¿qué esconden? Si no resuelven en atención a la seguridad jurídica, ese fraude se habrá consumado y en esas condiciones nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, afirmó Sánchez. Asimismo, el dirigente convocó a una jornada nacional de lucha para este sábado.

"Llamamos a la resistencia democrática, a nuestras regiones y a todo el Perú. El día sábado tendremos una jornada nacional de lucha democrática, en el marco de la ley y de nuestros derechos constitucionales", agregó Sánchez.