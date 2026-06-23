Sánchez desconoce resultado electoral en Perú y denunció fraude en los votos del exterior

El candidato peruano de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció este martes que no reconocerá los resultados del balotaje y denunció la existencia de un presunto "fraude en desarrollo" motorizado por los votos en el exterior. El aspirante a la presidencia andina habló durante una conferencia de prensa en el local de su partido en Lima, donde aseguró que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y anunció una jornada de movilización para este sábado "en defensa de la voluntad popular" expresada en las urnas.

Perú sigue a la espera de que el recuento de votos le consagre un presidente electo. A dos semanas de la segunda vuelta, el recuento de votos está a poco del 100% y mantiene la diferencia entre Fujimori y Sánchez por apenas 40.000 votos a favor de la primera. La semana pasada, Sánchez pidió volver a empezar con el escrutinio y desde su entorno anunciaron protestas para rechazar el posible triunfo Fujimori, lo que después fue desmentido por miembros del partido de izquierda. Sin embargo hoy el candidato cambió su discurso y anunció que no reconocerá un posible gobierno de la hija del ex dictador fallecido.

"Creemos que ha ocurrido una afectación grave al proceso electoral, específicamente aquellas llevadas adelante por las oficinas consulares. Me refiero al voto del exterior. Esta grave afectación deviene por una resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que a solicitud del Ejecutivo, es decir de la Cancillería, le bajó los estándares de convicción del voto de seguridad jurídica al proceso electoral", afirmó Sánchez esta tarde, durante una conferencia de prensa en su sede partidaria en el centro de Lima.

"No quieren considerar el recuento de votos ¿qué esconden? Si no resuelven en atención a la seguridad jurídica ese fraude se habrá consumado y en esas condiciones nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori", sostuvo el candidato presidencial.

Juntos por el Perú denunció: los cambios en la normativa electoral "comprueban" el presunto fraude

El jurista Marco Zevallos, uno de los miembros del equipo legal de Juntos por el Perú, afirmó que "las evidencias del fraude" en el balotaje "son las modificaciones a la norma hechas días antes de los comicios". En esa línea, aseguró que el fraude provendría de los votos en el exterior al no ser digitalizados como los demás y apuntó contra el canciller peruano Carlos Pareja, quien habría dado la orden para no digitalizar esas actas. "Juntos por el Perú no les quita a los peruanos en el exterior el derecho al voto; ese derecho se los quita el pacto mafioso desde el Congreso", afirmó Zevallos.

Sus declaraciones fueron hechas durante la conferencia de prensa a la que asistió el propio Sánchez, además del jefe de campaña Walter Flores, el senador electo Jaime Quito, los abogados Roy Mendoza y Julio Palomino, el ex fiscal José Domingo Pérez y la candidata a la primera vicepresidencia, Anali Márquez.

Flores, quien también tomó la palabra sobre el final de la conferencia, denunció a la ONPE de haber violado la ley al enviar las actas del extranjero como encomiendas y no como paquete diplomático, algo que fue estipulado en febrero durante la organización de las elecciones. "En febrero se estableció la norma que dice que se debe digitalizar las actas y su revisión a través de correo diplomático. Sin embargo, el 28 de mayo, una semana antes, se dejó sin efecto. Las actas se remitieron en paquetes, como encomienda no en valijas diplomáticas. No hay certeza de actas originales. Se rompió la cadena de custodia", afirmó Flores.

Finalmente, el senador Quito responsabilizó al canciller Pareja de la irregularidad en el envío de actas del exterior y lo acusó de ser el presunto autor del "delito contra la voluntad popular". "Exigimos al Congreso celeridad en el tema, aunque conocemos que dentro del Congreso se maquinó todo este fraude", advirtió Quito.