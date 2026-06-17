Perú se tensa mientras se mantiene la pulseada entre Fujimori y Sánchez por la Presidencia

Perú sigue a la espera de que el recuento de votos le consagre un presidente electo. A diez días de la segunda vuelta, la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se mantienen en la pelea por el voto a voto con una diferencia de 33.000 votos a favor de Fujimori. Si bien ambos candidatos llamaron a la cautela, Sánchez pidió volver a empezar con el escrutinio y desde su entorno anunciaron protestas para rechazar el posible triunfo de la postulante de Fuerza Popular, varias de las cuales se convocaron este mismo martes. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya contabilizó el 99% de las mesas electorales, pero puede llegar a demorar hasta 30 días en dar un resultado final.

Tras haber tenido cuatro presidentes en cinco años, Perú fue a las urnas con un débil gobierno interino elegido en febrero por el Congreso. El actual mandatario José María Balcázar heredó el Ejecutivo peruano tras la crisis política que se profundizó en 2022 con la destitución de Pedro Castillo, electo un año antes y acusado de intentar un autogolpe en diciembre de ese año. Fue reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, quien se mantuvo en el poder hasta mediados de 2025 y fue reemplazada por el congresista José Jerí, que duró poco menos que su festejo y fue finalmente destituido por un escándalo de corrupción en febrero de este año, dándole el lugar a Balcázar.

En este escenario Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori, que gobernó de facto el Perú durante toda la década de 1990, se lanzó este año a su cuarto intento por alcanzar la Presidencia después de tres derrotas consecutivas. Del otro lado y contra todo pronóstico encontró una oposición radical en Roberto Sánchez, dirigente rural surgido del riñón del ex presidente Castillo, quien en los sondeos previos a la primera vuelta estaba entre los últimos y terminó arrebatándole el segundo puesto a Rafael López Aliaga, candidato de la centro derecha. Con un conteo largo que se extendió por varias semanas, Sánchez terminó metiéndose en el balotaje del domingo 7.

Cómo empezó el escrutinio y qué reacciones hubo entre los candidatos

En los primeros días después del balotaje, los indicadores daban una victoria del castillista Sánchez sobre Fujimori. De acuerdo a los analistas, eso fue posible en la medida que se computaron los votos del interior rural, que en su mayoría respaldó a Sánchez al igual que lo hicieron por Castillo en 2021. Sin embargo, con el correr de los días y con la llegada de los votos en el exterior, la diferencia se achicó hasta que el jueves pasado Fujimori le arrebató a Sánchez el primer lugar, donde se mantuvo por muy pocos votos arriba hasta este fin de semana, cuando se extendió la diferencia a un piso de 30.000 votos.

Desde ambos búnkeres los candidatos se llamaron a la prudencia. La candidata de Fuerza Popular llamó a la calma y aseguró que reconocerá el resultado final, sea cual sea. Por su parte, Sánchez se proclamó ganador desde la Plaza San Martín, en el centro de Lima, y ratificó su triunfo como un "hito histórico" contra lo que denomina el pacto mafioso.

Sin embargo horas después, desde la militancia de Juntos por el Perú convocaron a realizar protestas a lo largo y a lo ancho del país para rechazar el posible triunfo de la derecha y pronunciarse a favor de Sánchez. En ese marco el secretario general del partido, Ernesto Zunini, salió por todos los medios a transmitir calma: "Me dirijo a la población, a la militancia, para decirles que hasta ahora no advertimos que haya algo irregular en el conteo. Vamos a respetar el resultado. Estamos tranquilos", señaló. Respecto a Sánchez, advirtió que "está con la misma tranquilidad, serenidad y confianza de cuando recibimos los resultados del conteo".

Protestas en Perú contra Fujimori: "No aceptaremos a la hija de un dictador"

Mientras el escrutinio avanza lentamente y desde el ONPE sostienen que podría haber un resultado final recién en 30 días, distintas agrupaciones cercanas al partido de Sánchez se convocaron para repudiar a Keiko Fujimori. Fueron encabezadas por familiares de las víctimas en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y 2023, quienes aseguraron que, además de ser la hija de un dictador, ha "blindado a los responsables" de las muertes de sus familiares.

"No vamos a aceptar un gobierno de la hija de un dictador", dijo ante la prensa la principal vocera de una de las organizaciones, Milagros Samillán, cuyo hermano fue asesinado en la localidad de Juliaca, al sur del país, mientras ayudaba a los heridos en una de las protestas contra la caída de Castillo.

"Venimos tres años caminando en las calles y no vamos a parar. Haremos frente a un gobierno dictador, vendremos a la capital las veces que tengamos que venir para decir no más impunidad, no más blindaje a los responsables de los asesinatos y de las masacres vividas en nuestras regiones", dijo Samillán esta tarde.