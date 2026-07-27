Conmoción: murió una de las figuras más queridas de la televisión.

El conductor, comediante y divulgador de naturaleza Bill Oddie murió a los 85 años, según confirmó su representante. Con una extensa trayectoria en televisión, alcanzó gran popularidad en el Reino Unido como integrante del trío humorístico The Goodies y, posteriormente, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la divulgación sobre fauna y conservación.

Oddie nació en Rochdale, cerca de Manchester, y pasó su infancia en Birmingham. Más tarde estudió en la Universidad de Cambridge, donde formó parte de Footlights, el prestigioso grupo de comedia vinculado a esa institución.

Su carrera televisiva comenzó en la década de 1960, cuando participó como guionista en programas de humor y sátira. Con el tiempo, trabajó junto a figuras que luego serían referentes de la comedia británica, entre ellas John Cleese, Michael Palin y Terry Jones, integrantes de Monty Python.

Pero su mayor popularidad llegó en 1970, cuando The Goodies debutó con su propio programa. Durante 12 años, el trío formado por Oddie, Tim Brooke-Taylor y Graeme Garden conquistó al público con un estilo basado en el humor absurdo, la comedia física y canciones disparatadas. Entre sus trabajos musicales más recordados se encuentran "The Funky Gibbon" y "The Inbetweenies", ambas canciones que llegaron al top 10 de las listas británicas.

Conmoción: murió una de las figuras más queridas de la televisión.

Su gran pasión por la vida silvestre

Con el paso de los años, Oddie fue dejando progresivamente la comedia para dedicarse a su otra gran pasión: las aves y la conservación de la naturaleza. Fue uno de los primeros presentadores de Springwatch, el popular programa de la BBC dedicado a la vida silvestre, y participó en sus primeras cuatro temporadas desde 2005. También estuvo al frente de espacios como Birding with Bill Oddie, Britain Goes Wild with Bill Oddie y Bill Oddie's How to Watch Wildlife.