Dolor: murió una actriz que marcó una época.

El mundo del espectáculo está de luto. Anne Russell, actriz y cantante que tuvo una extensa trayectoria en Broadway y fue una de las intérpretes vinculadas a los musicales "Hello, Dolly!" y "Mame", murió el martes a los 103 años. La artista falleció en el Actors Fund Home, una residencia para profesionales del espectáculo ubicada en Englewood, Nueva Jersey, según confirmó The Hollywood Reporter.

Russell llegó a Broadway en 1965 con "Flora, the Red Menace", el musical de John Kander y Fred Ebb dirigido por George Abbott y protagonizado por Liza Minnelli, quien también debutaba en los escenarios de Broadway.

Ese mismo año comenzó su vínculo con “Hello, Dolly!”. Tras presentarse a una audición ante Gower Champion, fue seleccionada como reemplazo de Mary Martin y se incorporó al espectáculo durante su paso por Cleveland. Durante más de dos años participó de la gira, en la que también fue suplente de Betty Grable y Ginger Rogers. La producción recorrió distintas ciudades de Estados Unidos y llegó además a Tokio, Vietnam y Corea del Sur.

Su historia con "Mame" también se inició en 1965, cuando formó parte de una gira nacional. A lo largo de los años siguientes continuó vinculada al musical en diferentes presentaciones, desde temporadas de verano y giras teatrales hasta funciones en Las Vegas y espectáculos de cena.

Dolor: murió una actriz que marcó una época.

Sus inicios

Nacida el 22 de marzo de 1923 en Raleigh, Carolina del Norte, Russell inició su carrera artística como cantante de bandas locales. Más tarde se instaló en Nueva York y se convirtió en vocalista destacada de las orquestas de Les Brown y Jerry Wald. Al mismo tiempo, desarrolló un espectáculo propio para clubes nocturnos que combinaba música e imitaciones humorísticas. Su talento llamó la atención de Ed Sullivan, quien elogió su trabajo en una columna periodística. Más adelante, Russell apareció en dos oportunidades en el histórico programa de variedades que Sullivan conducía para CBS.