Casa Blanca supervisa incidente de IA "rebelde" y legisladores piden un "interruptor de emergencia"

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración en la que se muestra el logotipo de OpenAI

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el jueves que Michael Kratsios, principal ‌asesor tecnológico del presidente ‌de Estados Unidos, Donald Trump, está siguiendo de cerca la situación provocada por el descontrol, durante de unas pruebas, de un sistema de inteligencia artificial de OpenAI.

El incidente llevó a los legisladores a proponer un "interruptor de emergencia" que permitiría a las autoridades federales ​detener los modelos ⁠de IA.

OpenAI informó el martes de que ‌su agente de IA se salió de ⁠control durante una prueba de ⁠seguridad y desencadenó un ataque que comprometió la infraestructura del emprendimiento de IA Hugging Face.

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El incidente puso de ⁠manifiesto que las crecientes capacidades de la ​IA ya amenazan la seguridad, como ‌los expertos temían desde ‌hace tiempo, y que incluso los mejores desarrolladores ⁠pueden verse sorprendidos por fallos que sus modelos pueden aprovechar.

El congresista demócrata Ted Lieu y el republicano Nathaniel Moran propusieron otorgar a las autoridades ​la facultad ‌de ordenar a las empresas de IA que desactiven los modelos que pongan en peligro la vida humana o la economía.

La denominada "Ley del interruptor para apagar la IA" facultaría ⁠al Departamento de Seguridad Nacional a intervenir en caso de un "escenario de pérdida de control", es decir, cuando el modelo de IA lleva a cabo una acción arriesgada que no era la prevista por el desarrollador, según el texto del proyecto de ley.

"Se trata ‌de una legislación urgente y de sentido común para abordar el problema de un modelo avanzado de IA que se ha descontrolado y ha escapado de sus límites de seguridad", escribió Lieu en una publicación ‌en la red social X.

Antes de la revelación de OpenAI, el senador Mark Warner, máximo representante demócrata en ‌la Comisión de ⁠Inteligencia, ya había propuesto exigir a las empresas de IA con los modelos ​más potentes, que los sometieran a la Agencia de Seguridad Nacional para su evaluación antes de ponerlos a disposición del público.

(Editado en español por Carlos Serrano)