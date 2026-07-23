Leclerc y Piastri tuvieron un toque en el GP de Bélgica.

Las primeras vueltas del GP de Bélgica de la Fórmula 1 fueron algo caóticas para Ferrari, sobre todo por la sanción que recibió Lewis Hamilton después de haber ocasionado un accidente en la primera vuelta con George Russell, quien prácticamente se quedó afuera de la carrera. No obstante, el inglés no fue el único vestido de rojo que estuvo algo errático en el Circuito de Spa-Francorchamps, donde Charles Leclerc también tuvo un episodio.

Y es que en la octava vuelta, el piloto monegasco estaba disputando la tercera posición con Oscar Piastri en la quinta curva, aunque llegó al vértice con el coche adelante y defendió su posición condicionando al McLaren. Al llegar a la frenada de Les Combes, Leclerc se ubicó en la cara externa de la curva, dejando sin espacio al MCL40, cuyo neumático delantero derecho se rozó con el trasero izquierdo del SF-26.

Producto del toque, el coche papaya sufrió daños en el suelo que mermaron su rendimiento, motivo por el que la maniobra fue investigada por los comisarios, que finalmente decidieron que no habría sanción para ninguna de las partes. “A juicio de los comisarios, el coche n.º 16 no empujó deliberadamente al coche n.º 81 fuera de la pista”, dice el informe, en el que señala que Piastri no tenía chances de ganar la posición.

Tras el cierre del GP de Bélgica, el oceánico no dudó en mostrar su indignación por la decisión tomada por la FIA e indicó que tuvieron fortuna de que no se produjera un incidente mayor por la actitud de Leclerc. “Desde donde yo estaba, iba por la línea blanca y me vi apretujado. Creo que, en primer lugar, tuvimos mucha suerte de que no se produjera un accidente más grave”, comenzó Oscar en declaraciones rescatadas por Motorsport.

“La verdad es que no sé muy bien adónde se suponía que tenía que ir”, agregó el australiano, que puntualizó que al menos Leclerc debió recibir una bandera de advertencia. Ahora bien, por fuera de su disputa con el monegasco, Piastri dejó sobre la mesa un planteo sobre la incertidumbre que hay ahora en la F1 sobre hasta cuándo se puede o no defender una posición: “El mero hecho de saber que puedes dejar a todo el mundo el espacio mínimo imprescindible y salirte con la tuya, no es la situación más agradable en la que estar”.

Piastri está sexto en la tabla con 92 puntos.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Bélgica 2026