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El gobierno aprovecha las repercusiones del Mundial para hacer campaña: “Los peores”

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana atravesada por la marcha de la CGT por los jubilados en el Congreso y los anuncios más relevantes del Gobierno: el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal en el Palacio de Hacienda, acompañado por representantes de cámaras empresarias. Asimismo, la firma del convenio para el traspaso de obras viales hacia la provincia de Santa Fe. En tanto, el gobierno aprovecha las repercusiones del mundial para seguir con su campaña de batalla cultural y política.

La agenda internacional y los compromisos institucionales completan la semana. El viernes 24, por la noche, el presidente Javier Milei viajará a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal, donde también estará Flávio Bolsonaro. Finalmente, el domingo 26, el mandatario asistirá a la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, un evento clave para el vínculo del Ejecutivo con el sector agroindustrial. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

Hace 6 minutos

Jubilados y sindicatos protestaron en el Congreso contra el ajuste de Milei

Como todas las semanas, las organizaciones de jubilados protestan frente al Congreso. Esta vez, los acompañan las centrales obreras, movimientos sociales y partidos políticos. 

Foto: Kaloian Santos Cabrera

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Hace 20 minutos

La campaña del gobierno tras las repercusiones del Mundial

En primer lugar, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X una cita atribuida a Winston Churchill: “¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que alguna vez defendiste algo en tu vida”. Además, compartió otro mensaje en el que afirmó: “Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos”. En paralelo, reposteó declaraciones del escritor libertario Agustín Laje, quien acusó al kirchnerismo de haber sido “pieza fundamental” en la difusión de discursos negativos contra la Selección y el país. Milei acompañó ese reposte con la frase “ABSOLUTAMENTE CIERTO”..

 

Por su parte, la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich también se sumó con mensajes en X: “Somos los peores, pero los más elegidos”, citando un artículo que destacaba a Buenos Aires como la ciudad preferida por estudiantes latinoamericanos para formarse. Horas más tarde, compartió una foto en el Senado agitando una bandera nacional y sentenció: “El mejor lugar del mundo siempre va a ser Argentina”.

Hace 1 hora

Milei avanza sobre la Justicia con el control de juzgados claves

El presidente Javier Milei designó oficialmente este miércoles a 28 jueces, fiscales y defensores públicos. Y en la Comisión de Acuerdos del Senado ya está programado el tratamiento de otros 25 pliegos para el 4 y 5 de agosto. El copamiento que se viene en un tribunal clave de Comodoro Py.

El presidente Javier Milei continúa con su avanzada sobre el Poder Judicial, que tercerizó en el flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. Este miércoles, el jefe de Estado designó oficialmente a 28 jueces y fiscales, muchos de ellos en cargos clave, al publicar sus nombramientos por decreto en el Boletín Oficial. Y en la Comisión de Acuerdo del Senado ya está programado el tratamiento de otros 25 pliegos para el 4 y 5 de agosto.

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Hace 2 horas

Los cuatro cambios claves en la ley de inocencia fiscal que el gobierno busca modificar

El Gobierno enviará una versión de la Ley de Inocencia Fiscal que entró en vigencia en enero de este año. Esta vez, incorpora cambios para movilizar los ahorros en dólares.

La nueva versión de la denominada "Ley de Inocencia Fiscal" incorporará cuatro cambios claves con respecto a la normativa original sancionada en febrero del 2025. Con esta iniciativa, el Gobierno nacional apunta a movilizar los ahorros en dólares que se encuentran fuera del circuito formal.

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Hace 7 horas

La calle, destino de cada vez más familias y jubilados que no pueden costear una vivienda

Un informe federal advirtió que aumentó la cantidad de familias y personas que nunca antes habían vivido en la intemperie pero que ahora se ven obligados a esa situación tras perder ingresos o no poder afrontar un alquiler.

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Hace 7 horas

La mayoría reclama un cambio de rumbo, pero rechaza volver al pasado

Una encuesta muestra que seis de cada diez argentinos quieren cambiar el rumbo del país, pero la mayoría rechaza volver al pasado. El dato complica las chances de Milei en un balotaje, aunque también expone las dificultades de la oposición para capitalizar el descontento.

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Hace 11 horas

Mientras cae el consumo, sigue el pesimismo en industria y supermercados

Los informes del Indec mostraron que ambos sectores tienen expectativas negativas para el tercer trimestre motorizadas por la baja demanda.

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Hace 11 horas

Paro de colectivos: el Gobierno cedió y destrabó el conflicto con la UTA por tres meses

El Gobierno llegó a un acuerdo con los choferes después de aumentar los subsidios. Hasta octubre, mes en el que las partes se volverán a reunir, no habría paro de colectivos.

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Hace 11 horas

La economía encendió una alerta: el Índice Líder anticipa un freno

El Índice Líder de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 0,09% en junio y acumula una baja interanual del 1,56%. El indicador elevó al 84% la probabilidad de que la economía abandone su fase expansiva en los próximos meses.

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Hace 13 horas

Luego de su chat furioso, Villarruel y Bullrich se volvieron a ver las caras

La Vicepresidenta y la jefa del bloque de senadores oficialistas se volvieron a cruzar tras su discusión previa a la sesión del jueves pasado. La denuncia que dejó el episodio.

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Hace 14 horas

Desesperado por los dólares bajo el colchón, el Gobierno lanzó otra ley para blanquear

Entre los principales cambios está la eliminación del pasaje que impedía adherirse al régimen a personas con ingresos de más de $1.000 millones anuales, con patrimonio mayor a $1.000 millones o a aquellos calificados por el fisco como grandes contribuyentes.

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Hace 14 horas

El Gobierno vs la campaña anti-Argentina: aprobar políticas racistas y culpar a los K

El espacio referenciado en Santiago Caputo aprovechó el episodio para impulsar un discurso contra la inmigración, en línea con la retórica de Donald Trump. En paralelo, el presidente Javier Milei amplificó mensajes dirigidos contra la izquierda, el progresismo y el kirchnerismo.

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Hace 17 horas

Milei odia a los trabajadores: el salario mínimo cayó un 40% en su capacidad de compra

Según un trabajo de CIFRA, hace diez años una hora de salario mínimo equivalía a un kilo de pan; hoy se requieren dos horas y media de trabajo. También avanza la pobreza durante el primer semestre del año.

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Hace 17 horas

La reforma laboral de Sturzenegger y la sombra del Cordobazo

La resistencia empresaria a servirse de la ley que hizo aprobar Javier Milei, a pesar de contener buena parte de sus reclamos históricos, tiene una explicación inmediata asociada a los intereses económicos de las cámaras patronales y otra más de fondo: 60 años atrás se intentó romper el sindicalismo y el resultado fue el inverso. 

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Hace 18 horas

Kicillof habló de la campaña anti Argentina: “No somos iguales al Presidente”

El gobernador bonaerense respondió a los ataques contra la Argentina, felicitó a la Selección y entregó escrituras de viviendas, una de ellas para un ex combatiente de Malvinas. “Hay que recordar todos los días a quienes lucharon por nosotros", sostuvo. 

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Hace 18 horas

El duro mensaje a Milei en Puente Pueyrredón: "Los chicos chupan cartón para sobrevivir"

La advertencia se dio después de que policías avancen con gas pimienta y escudos sobre manifestantes para desactivar protesta en Avellaneda, a pocas horas de la movilización de la CGT y organizaciones políticas y sociales al Congreso.

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Hace 19 horas

El viceministro de Economía revivió la fallida promesa del macrismo: “Brotes verdes” 

José Luis Daza prometió una recuperación basada en el equilibrio fiscal y las inversiones futuras, en un escenario en el que el alivio todavía no aparece en los ingresos de la mayoría.

Luis Caputo y José Luis Daza.

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