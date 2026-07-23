El gobierno aprovecha las repercusiones del Mundial para hacer campaña: “Los peores”

El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana atravesada por la marcha de la CGT por los jubilados en el Congreso y los anuncios más relevantes del Gobierno: el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal en el Palacio de Hacienda, acompañado por representantes de cámaras empresarias. Asimismo, la firma del convenio para el traspaso de obras viales hacia la provincia de Santa Fe. En tanto, el gobierno aprovecha las repercusiones del mundial para seguir con su campaña de batalla cultural y política.

La agenda internacional y los compromisos institucionales completan la semana. El viernes 24, por la noche, el presidente Javier Milei viajará a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal, donde también estará Flávio Bolsonaro. Finalmente, el domingo 26, el mandatario asistirá a la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, un evento clave para el vínculo del Ejecutivo con el sector agroindustrial. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.