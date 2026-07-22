Kicillof habló de la campaña anti Argentina: “No somos iguales al Presidente”

A días de haber finalizado el mundial, desde las redes sociales y diferentes países como España y los Estados Unidos, se intentó instalar una campaña “anti Argentina”, tras haber acusado al país de ser “racista” sin fundamentos. Al respecto, el gobernador Axel Kicillof se desmarcó de tales acusaciones y dijo que, si bien el país puede tener “un montón de defectos, la Argentina no es igual a su Presidente, nuestro pueblo no es igual al Presidente que tenemos”.

En un acto de entrega de escrituras en el distrito de Salto, el mandatario agregó que en la provincia de Buenos Aires “creemos que en la solidaridad, en el laburo, en la producción, en la comunidad”. Además, Axel Kicillof aprovechó la oportunidad para diferenciarse de Javier Milei y de las polémicas declaraciones que dio a la cadena BBC meses atrás al reconocer que era un “admirador” de Margaret Tatcher y consideró que varias de sus desiciones políticas fueron “brillantes”. “Además de no admirar a quien hundió la fragata General Belgrano, además de eso, todos los días decimos las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, remarcó el gobernador bonaerense.

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Las declaraciones fueron realizadas en Salto, en el marco de la entrega de 281 escrituras a 165 familias, a través del programa Mi Escritura, Mi Casa. Allí, Kicillof contó que una de las escrituras fue para un ex combatiente de las Islas. “Una de las escrituras de las familias que entregamos hoy es a un ex combatiente de Malvinas”, dijo y fue aplaudido por unanimidad. “Hay que recordar todos los días a quienes lucharon por nosotros, como hizo nuestra selección”, cerró.

Finalmente se refirió al futuro y señalo que en Argentina, “tenemos que tirar entre todos para el mismo lado”. “A pesar de lo difícil que esta la situación, tenemos muchísimas oportunidades, nada más hay que poner esas oportunidades para la producción, el trabajo, la salud, la educación, para nuestro pueblo”. De esta manera cerró el acto agradeciendo “a la selección”, “a Messi”, “al Cuerpo Técnico”, y “a la dirigencia de AFA” por el Mundial y la representación del país realizada durante el evento deportivo.