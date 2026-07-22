El nuevo indicador de WhatsApp que reemplaza al "en línea": cómo funciona y qué pasa si querés ocultarte

En lugar del tradicional texto “En línea”, algunos usuarios empezarán a ver un punto verde.

WhatsApp comenzó a implementar una modificación que cambia una de las funciones más reconocibles de la aplicación. En lugar del tradicional texto “En línea”, algunos usuarios empezarán a ver un punto verde que indicará si un contacto está conectado en ese momento. La novedad ya está disponible para un grupo reducido de personas que utilizan las versiones beta de Android y iPhone, aunque se espera que llegue a más dispositivos en los próximos meses.

El objetivo de este cambio es ofrecer una forma más discreta de mostrar la actividad de los usuarios dentro de la plataforma. A diferencia del sistema actual, el nuevo indicador busca ser menos invasivo y mantener el equilibrio entre la información disponible y la privacidad, una de las áreas en las que Meta viene enfocando gran parte de las actualizaciones de WhatsApp.

Cómo funciona el nuevo punto verde de WhatsApp

El nuevo sistema reemplaza el texto "En línea" por un pequeño círculo verde que aparece junto a la foto de perfil del contacto cuando esa persona está utilizando activamente la aplicación. El indicador desaparece automáticamente cuando el usuario deja de estar conectado.

Por ahora, este punto verde solo puede verse al ingresar a la información del contacto. Para acceder, es necesario abrir una conversación, tocar el nombre de la persona y entrar en su perfil. En esta primera etapa, el indicador no aparece en la lista de chats ni dentro de la ventana principal de la conversación.

La privacidad seguirá siendo la misma

Aunque cambia la forma de mostrar el estado de conexión, WhatsApp mantendrá las mismas reglas de privacidad que ya existen. Es decir, el punto verde solo será visible para quienes tengan permitido ver el estado "En línea" y la última conexión del usuario.

Por ahora, este punto verde solo puede verse al ingresar a la información del contacto.

Si una persona configuró su cuenta para ocultar esa información, el nuevo indicador tampoco aparecerá para sus contactos. De esta manera, Meta busca que la actualización no modifique los controles de privacidad que cada usuario eligió previamente.

La función todavía se encuentra en fase de pruebas y solo está disponible para un grupo limitado de usuarios que participan del programa beta en Android e iOS. Sin embargo, la llegada de esta característica a ambas plataformas indica que el despliegue continuará de manera progresiva y podría expandirse a más personas durante los próximos meses, aunque por ahora no existe una fecha oficial para su lanzamiento global.