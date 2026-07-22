Así es el departamento y la casa de Momi Giardina, figura de Luzu TV

Momi Giardina logró convertirse en propietaria de su primer hogar y celebró este importante paso rodeada de su familia y seres queridos

Con 43 años, Momi Giardina cumplió uno de los sueños más importantes de su vida al convertirse en propietaria de su primer hogar. La figura de Luzu TV compartió detalles de su nueva propiedad en Palermo, un espacio moderno y luminoso que refleja su personalidad y estilo. La casa de Momi Giardina se convirtió rápidamente en una de las más comentadas del mundo del espectáculo.

El gran sueño cumplido de Momi Giardina

La actriz y humorista atraviesa un gran presente profesional y personal. Luego de años de trabajo en televisión, teatro y streaming, logró comprar su primer departamento, un acontecimiento que definió como uno de los momentos más felices de su vida.

La propiedad, ubicada en el barrio porteño de Palermo, posee características que la convierten en un hogar único. La compra también estuvo marcada por un fuerte componente emocional, ya que fue acompañada por las personas más importantes de su entorno familiar.

"Es mi primer departamento a los 43 años y, en estos tiempos que cuestan un montón, haber logrado esto es algo que me llena de felicidad", expresó Momi Giardina en declaraciones compartidas públicamente sobre este importante paso en su vida.

Además, contó que durante todo el proceso estuvo acompañada por su madre, su pareja y su hija, quienes participaron activamente en la elección del inmueble.

Cómo es la casa de Momi Giardina en Palermo

La casa de Momi Giardina se destaca por su diseño contemporáneo y la gran luminosidad de sus ambientes. Se trata de un loft de dos plantas que combina amplitud, funcionalidad y una cuidada decoración inspirada en el estilo personal de la humorista.

Uno de los aspectos más destacados del departamento son sus grandes ventanales, que permiten el ingreso permanente de luz natural y potencian la sensación de amplitud en todos los espacios.

Según relató la propia artista, la decisión de comprar la propiedad fue prácticamente inmediata. La visita al departamento fue suficiente para convencerse de que se trataba del hogar que buscaba. La distribución de los ambientes fue pensada para aprovechar al máximo cada metro cuadrado, manteniendo una estética moderna y minimalista que aporta calidez al conjunto.

El living de Momi Giardina: diseño industrial y confort

El living principal es uno de los sectores más llamativos del inmueble. El espacio cuenta con doble altura, una característica que aporta elegancia y permite generar una mayor sensación de amplitud visual.

La decoración combina elementos industriales con detalles modernos y acogedores. Las paredes oscuras contrastan con los pisos de madera clara, mientras que el mobiliario en tonos blancos aporta luminosidad y equilibrio al ambiente.

El gran protagonista del living es un amplio sillón blanco que se complementa con una chimenea decorativa, elemento que suma calidez y convierte al espacio en un lugar ideal para el descanso y las reuniones familiares.

La disposición de los muebles fue diseñada para favorecer la circulación y mantener una estética limpia, priorizando tanto la funcionalidad como el diseño.

El living de doble altura combina un estilo industrial con muebles en tonos claros y una decoración minimalista que aporta calidez al espacio

El vestidor soñado de Momi Giardina

Uno de los ambientes más personales del departamento se encuentra en la planta superior. Allí, Momi Giardina decidió crear un vestidor completamente diseñado a medida para organizar su ropa y los distintos looks que utiliza en sus proyectos laborales.

El espacio fue pensado para brindar comodidad y practicidad, sin dejar de lado el estilo. El diseño incluye sectores destinados tanto al vestuario de trabajo como a las prendas de uso cotidiano, optimizando la organización y el aprovechamiento del ambiente.

Este vestidor representa uno de los rincones más especiales del hogar y refleja la importancia que la artista le otorgó a cada detalle de la decoración de su primera propiedad.

La nueva vivienda simboliza mucho más que una inversión inmobiliaria. Para Momi Giardina, se trata del cumplimiento de una meta personal que llegó en un momento de plenitud profesional y familiar, convirtiendo a su hogar en el escenario de una nueva etapa de su vida.