Todas las parejas que tuvo Momi Giardina: quiénes fueron y sus romances

La vida amorosa de Momi Giardina acompañó su crecimiento artístico y mediático a lo largo de los años.

La vida sentimental de Momi Giardina despierta interés tanto como su carrera artística. La bailarina, actriz e influencer, consolidada en el streaming y la televisión, protagonizó romances que marcaron distintas etapas personales y profesionales. Las parejas de Momi Giardina forman parte del recorrido público de una figura cada vez más influyente.

Los primeros amores y la construcción de una familia

Antes de convertirse en una figura habitual de los medios, Momi Giardina atravesó una historia clave en su vida personal. Entre 2003 y 2005 mantuvo una relación con Diego Castro, actor, guionista, director y conductor que, al igual que ella, comenzaba a abrirse camino en el mundo del espectáculo.

El vínculo avanzó de manera sólida: se casaron y formaron una familia con el nacimiento de su hija Juli Castro, la única que tuvo la bailarina. Aunque la relación de pareja llegó a su fin, la separación se dio en muy buenos términos. Con el paso del tiempo, ambos mantuvieron una relación cercana, compartiendo viajes familiares y demostrando un fuerte lazo de amistad. Castro incluso llegó a definirla públicamente como “su mejor amiga”, reflejando el respeto que aún existe entre ellos.

El intenso romance con Martín Bossi en tiempos de Showmatch

Luego de su separación, Momi Giardina se incorporó al staff de bailarinas de Showmatch, un espacio que marcó un antes y un después en su carrera. Allí conoció a Martín Bossi, con quien vivió una relación intensa que se extendió por casi cuatro años.

Años más tarde, la propia artista reconoció que fue un vínculo profundo y emocionalmente demandante. En distintas entrevistas relató que la relación fue estable durante un largo tiempo, hasta que una ruptura inesperada generó un fuerte impacto personal. La separación se volvió mediática cuando, mientras esperaba para salir a escena en una obra teatral, se enteró a través de una revista que Bossi había iniciado una relación con otra figura del espectáculo. Ese episodio quedó grabado como uno de los momentos más difíciles dentro de la historia sentimental de la bailarina.

La relación más duradera junto a Esteban Pusak Laborde

Tras esa experiencia, Momi Giardina apostó nuevamente al amor y, en 2008, comenzó una relación con Esteban Pusak Laborde, productor vinculado a los medios de comunicación. Este romance se convirtió en el más largo de su vida, ya que se extendió por más de una década.

Al tratarse de una persona que trabajaba mayormente detrás de cámara, la relación se mantuvo con un perfil bajo durante los 15 años que compartieron. La decisión de preservar la intimidad fue una constante, incluso cuando la popularidad de la artista crecía. Sin embargo, la separación fue una de las más dolorosas que atravesó, marcando el cierre de una etapa muy significativa.

Rumores, confirmaciones y un vínculo sin etiquetas con Marcelo Tinelli

Meses después de esa ruptura, comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento entre Momi Giardina y Marcelo Tinelli. Durante un tiempo, ambos evitaron confirmar la relación, hasta que finalmente la conductora decidió aclarar la situación.

Según explicó en un programa televisivo, el vínculo se dio en un contexto de soltería compartida y sin compromisos formales. Fue una relación breve, sin proyecciones a largo plazo, que ambos vivieron con naturalidad tras reencontrarse en un momento particular de sus vidas.

Sebastián Espada y el presente sentimental de Momi Giardina

En la actualidad, el corazón de Momi Giardina está ocupado por Sebastián Espada, productor y oyente del streaming de Luzu TV. El vínculo comenzó de manera espontánea durante una transmisión en vivo y, desde entonces, no volvieron a separarse.

La relación se consolidó lejos del escándalo, acompañando el crecimiento profesional de la influencer. En 2024, durante un show de Luzu, Espada sorprendió al público y a la propia Momi al subir al escenario y proponerle matrimonio, sellando uno de los momentos más emotivos de su historia personal.

Así, las parejas de Momi Giardina reflejan un recorrido sentimental diverso, marcado por amores intensos, vínculos duraderos y un presente que la encuentra plenamente enamorada.