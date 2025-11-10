Quién es el ex novio de Momi Giardina con el que estuvo 15 años

Tras la separación, la actriz atravesó un proceso de autoconocimiento que marcó un cambio en su vida personal

La vida amorosa de Momi Giardina ha sido tema de interés en los últimos meses, especialmente tras conocerse detalles sobre su larga relación anterior. La actriz y conductora, que hoy atraviesa una nueva etapa sentimental, estuvo en pareja durante 15 años con un hombre del medio televisivo, con quien compartió gran parte de su vida antes de separarse en 2022.

El ex novio de Momi Giardina: quién es Esteban Pusak Laborde

El ex novio de Momi Giardina es Esteban Pusak Laborde, un reconocido profesional del ámbito periodístico y deportivo que trabaja en FOX. Ambos mantuvieron una relación sólida y estable durante más de una década y media, construyendo un vínculo que se extendió a la convivencia y a proyectos personales compartidos.

La pareja se separó en 2022, luego de una extensa historia que marcó profundamente a la artista. Según contó la propia Momi en distintas entrevistas, el proceso de ruptura fue doloroso, pero también la impulsó a una etapa de autoconocimiento y crecimiento personal.

En diálogo con María Laura Santillán para Infobae, Giardina recordó: “Van a ser nueve meses y casi 15 años de relación, convivencia. Siempre fui muy Susanita, llegar del trabajo, tener a mi marido, dije: esto no se va a romper nunca, esto es irrompible”.

Estas palabras reflejan el impacto que tuvo en su vida la separación y la transición hacia una nueva etapa lejos de su antigua rutina de pareja.

La etapa posterior a la separación

Tras el final de su relación con Esteban Pusak Laborde, Momi Giardina transitó un período de introspección. En diálogo con la revista Pronto, reconoció que atravesó momentos difíciles, pero también destacó la importancia de soltar lo negativo para poder avanzar.

Durante esa entrevista, habló de la necesidad de reencontrarse con su identidad más allá de los vínculos amorosos y de cómo decidió enfocarse en su bienestar. Además, mencionó que mantiene una excelente relación con Diego Castro, padre de su hija Julieta, con quien comparte una sólida conexión familiar.

Giardina también había tenido un romance anterior con el comediante Martín Bossi, con quien compartió trabajo y amistad, aunque esa relación terminó tiempo antes de su vínculo con Pusak Laborde.

Momi Giardina hoy: una nueva historia de amor

En 2023, Momi volvió a apostar al amor junto a Sebastián Espada, quien le propuso casamiento en vivo.

Luego de un período de soltería y de autodescubrimiento, Momi Giardina volvió a apostar al amor. Actualmente está en pareja con Sebastián Espada, quien protagonizó un romántico momento al pedirle casamiento en vivo durante un evento de Luzu TV, donde ella se encontraba conduciendo.

La propuesta tomó por sorpresa a todos los presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales. La pareja planea casarse próximamente, aunque aún no se anunció la fecha oficial.

Para la artista, el 2023 marcó un punto de inflexión: “Fue un gran año para mí y ahora estoy arrancando el 2024 con todo”, declaró con entusiasmo, reflejando su presente pleno y renovado.

Una historia de amor, cambio y crecimiento

La trayectoria sentimental de Momi Giardina muestra cómo las relaciones pueden dejar huellas profundas, pero también abrir la puerta a nuevas etapas de crecimiento. Su relación con Esteban Pusak Laborde fue una parte significativa de su vida, y su posterior transformación personal evidencia una mirada madura sobre el amor y las segundas oportunidades.

Hoy, la actriz y conductora disfruta de un presente feliz, equilibrado y lleno de proyectos, demostrando que el fin de una historia también puede ser el comienzo de otra, incluso más luminosa.