Quién es el novio de Momi Giardina: así es Sebastián Espada

Momi Giardina conoció a Sebastián Espada durante la temporada de verano en Pinamar, en un encuentro casual que dio inicio a su historia de amor

El vínculo entre Momi Giardina y Sebastián Espada se convirtió en una de las historias románticas más comentadas del año. La actriz e influencer, conocida por su participación en LUZU TV, encontró el amor lejos del ambiente artístico, con un hombre que conquistó su corazón con naturalidad y sin grandes aparatos mediáticos.

Cómo se conocieron Momi Giardina y Sebastián Espada

El encuentro entre Momi Giardina y Sebastián Espada ocurrió de una manera inesperada, casi de película. Durante la temporada de verano en Pinamar, la humorista había viajado a la costa para trabajar en su programa, mientras que él se encontraba allí por motivos laborales. En aquel momento, Sebastián era oyente de LUZU TV y decidió acercarse a los estudios que la emisora instaló en la ciudad costera.

En una entrevista con Ángel de Brito, Momi Giardina relató cómo surgió el flechazo: “Si lo buscan, está el clip donde digo ‘me gusta él’ y lo señalo. A partir de ahí, no nos separamos más”. Según contó, todo comenzó cuando lo vio ingresar con un cajón de manzanas al restaurante de Mariano Iúdica, donde él trabajaba. Sorprendida, comentó en tono de humor: “Le dije a Valen Iúdica que averiguara quién era, pero nunca lo hizo. Al final, el destino se encargó solo”.

Desde ese momento, ambos iniciaron un vínculo que creció con el tiempo y que hoy se consolida como una de las parejas más queridas del ambiente digital.

Sebastián Espada: quién es el hombre que conquistó a Momi Giardina

A diferencia de su pareja, Sebastián Espada no pertenece al mundo del espectáculo. Trabaja como chef y mantiene un perfil bajo, alejado de los flashes. Su vida profesional está marcada por la pasión por la cocina, un espacio donde combina disciplina y creatividad.

De carácter tranquilo y reservado, Espada conquistó a Momi Giardina con su sencillez y forma de ser. Ella misma reconoció que se complementan a la perfección, ya que él aporta calma y equilibrio, mientras que ella imprime energía y humor a la relación. “Él es más tranqui, pero nos potenciamos muy bien”, explicó la influencer en una de sus declaraciones más recientes.

Durante una entrevista, Sebastián Espada también habló sobre su vínculo y dio detalles de su personalidad. Afirmó que le atraen las mujeres independientes y con carácter, además de disfrutar los momentos simples, como reunirse con amigos para compartir un asado o una buena charla.

La propuesta de casamiento que sorprendió a todos

El amor entre Momi Giardina y Sebastián Espada tuvo su punto más alto en 2024, cuando él decidió dar un paso más en su relación. Durante un espectáculo de LUZU TV en el Antel Arena, en Uruguay, la actriz fue sorprendida en vivo por su pareja, quien subió al escenario y le propuso casamiento ante miles de espectadores.

La escena quedó registrada en videos y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Momi Giardina, visiblemente emocionada y sin palabras, aceptó la propuesta entre aplausos y gritos de alegría del público. La reacción de la influencer reflejó sorpresa y felicidad, en un momento que marcó un antes y un después en su historia de amor.

El chef Sebastián Espada mantiene un perfil bajo y se ganó el corazón de la actriz con su calma, sencillez y pasión por la cocina.

Un amor que creció lejos del espectáculo

La relación entre Momi Giardina y Sebastián Espada demuestra que las historias más auténticas pueden surgir en los lugares más simples. Ella, una figura consolidada del humor y las redes, y él, un cocinero ajeno a la fama, encontraron en su conexión una manera de equilibrar sus mundos.

Hoy, la pareja se prepara para dar el gran paso y continuar construyendo su historia, demostrando que la espontaneidad, la admiración mutua y la complicidad siguen siendo los ingredientes esenciales del amor verdadero.