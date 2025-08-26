Qué pasó entre Momi Giardina y Marcelo Tinelli: cómo fue el romance y la relación

La actriz describió la relación como un “salvavidas” en un momento difícil, donde encontró contención y apoyo emocional.

El vínculo entre Momi Giardina y Marcelo Tinelli salió a la luz luego de que la actriz y bailarina confirmara en televisión que ambos vivieron un romance. La relación, que tuvo lugar en un momento personal especial para ambos, generó interés no solo por la figura del conductor, sino también por cómo impactó en la vida de la artista.

El encuentro entre Momi Giardina y Marcelo Tinelli

Durante una entrevista en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, Momi Giardina relató cómo comenzó su relación con Marcelo Tinelli. La artista explicó que tras su separación, alrededor de seis meses después, se reencontró con el conductor y con su hija Candelaria, a quienes conocía desde hacía tiempo.

Según sus propias palabras, ese reencuentro se dio en un momento en el que ambos estaban solteros y con “los papeles limpios”, lo que permitió que el vínculo fluyera con naturalidad. En un principio, las salidas eran grupales y con amigo, pero poco a poco esa cercanía mutó hacia un interés romántico.

Cómo fue la relación entre Momi Giardina y Marcelo Tinelli

El romance, que se desarrolló de manera discreta, tuvo un significado especial para la bailarina. Momi Giardina lo describió como “un salvavidas” en una etapa difícil de su vida, destacando que encontró en Marcelo Tinelli a una persona contenedora, con quien mantenía largas charlas y compartía momentos de confianza.

El vínculo no se extendió en el tiempo, pero dejó en la actriz una experiencia que valoró como positiva. La relación no estuvo marcada por conflictos ni rumores de enfrentamientos, sino que fue definida por la propia Giardina como un tiempo compartido que cumplió un papel importante en su recuperación emocional tras la separación.

La vida sentimental actual de Momi Giardina

Tras ese episodio, la bailarina retomó su vida con nuevos proyectos tanto personales como profesionales. En enero, mientras trabajaba con el equipo de Nadie dice nada en Pinamar, conoció a Sebastián, un hombre con el que comenzó una relación semanas más tarde.

La actriz describió la relación como un “salvavidas” en un momento difícil, donde encontró contención y apoyo emocional.

En marzo, Momi Giardina decidió presentar públicamente a su nueva pareja en una entrevista con LAM, donde aseguró que volvió “a confiar y a apostar en el amor”. Desde entonces, se la muestra acompañada por Sebastián en distintos eventos y apariciones públicas, consolidando una nueva etapa en su vida personal.

Marcelo Tinelli y su presente

Por su parte, Marcelo Tinelli sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. En paralelo a sus proyectos en la pantalla, también es protagonista de titulares por sus vínculos sentimentales y su vida personal, que suelen generar gran repercusión mediática.

Aunque el romance con Giardina quedó en el pasado, la propia actriz lo recordó con afecto y sin conflictos, resaltando que fue un período corto pero importante. Ese capítulo en la vida del conductor se suma a la lista de relaciones que han acompañado su trayectoria pública, siempre bajo el interés de los medios y el público.