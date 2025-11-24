“El Norte Grande sigue de pie y unido”: fuerte apoyo regional a La Rioja en la Asamblea de gobernadores

El diputado nacional Ricardo Herrera destacó el fuerte respaldo político que recibió La Rioja por parte de las provincias del Norte Grande durante la 22° Asamblea de Gobernadores realizada en Santiago del Estero. El legislador calificó el acompañamiento como “un reconocimiento unánime y un gesto de solidaridad real” hacia el reclamo riojano por los fondos de coparticipación que la Nación dejó de enviar.

En diálogo con el programa Políticamente, Herrera consideró que el encuentro fue “muy positivo” y subrayó que el planteo de La Rioja “fue reconocido de manera unánime por todas las provincias del norte”. “Me sorprendió para bien la consideración que tienen con el planteo de La Rioja. Fue un reconocimiento unánime, un gesto de solidaridad real con nuestra provincia”, afirmó.

El diputado integró la comitiva que acompañó al gobernador Ricardo Quintela, junto a los legisladores nacionales Sergio Casas, Gabriela Pedrali y Hilda Aguirre, además del ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán. Según relató, durante la asamblea los mandatarios no solo expresaron su apoyo político, sino que también se comprometieron a gestionar respaldo parlamentario.

“Los gobernadores hablarán con sus diputados para que acompañen a La Rioja en la Cámara de Diputados. La reciprocidad estuvo presente en toda la reunión”, señaló Herrera, al enfatizar que el reclamo por la restitución del punto de coparticipación se asumió como una causa compartida dentro del bloque regional.

El legislador también puso en valor el rol de Ricardo Quintela, quien mostró solidaridad con otras provincias que atraviesan dificultades similares. En particular, Herrera mencionó la situación de las cajas previsionales no transferidas, que impactan en 13 jurisdicciones. “La Nación reconoce un monto, pero no alcanza ni para que una sola provincia financie el déficit de sus cajas durante todo el año. Ese es un punto clave que tampoco está contemplado en el Presupuesto 2026”, advirtió.

La agenda de la 22° Asamblea del Norte Grande incluyó temas estratégicos como turismo, comercio exterior, minería, infraestructura y el corredor bioceánico. Sin embargo, para Herrera el gran denominador común fue la preocupación por el Presupuesto 2026 y las consecuencias del recorte de fondos nacionales sobre las provincias del norte.

En el documento final, los gobernadores hicieron hincapié en tres ejes centrales: la restitución del punto de coparticipación que La Rioja dejó de percibir desde los años 80; la necesidad urgente de garantizar recursos suficientes para las cajas previsionales no transferidas; y la recuperación del ritmo de inversión pública en la región, considerado clave para el desarrollo y la generación de empleo.

Tras el encuentro, Quintela sintetizó el clima político de la asamblea en un mensaje publicado en su cuenta de X. “Trabajamos una agenda común para fortalecer nuestra región. Se agradece el respaldo de todas las provincias; es una señal clara de unidad y de federalismo. Con esta fuerza colectiva seguiremos insistiendo por los fondos que se deben y por las obras que los riojanos y las riojanas necesitan. El Norte Grande sigue de pie y unido”, expresó el mandatario, dejando en claro que el reclamo por los recursos adeudados continuará en el plano político y parlamentario.