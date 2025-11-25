Personal doméstico con aumento confirmado

Diciembre trae un aumento para las trabajadoras de casas particulares. Además del incremento salarial correspondiente al 1,3%, se suman dos ingresos adicionales: el medio aguinaldo (SAC) y un bono extraordinario de $14.000, que vuelve a aplicarse sobre los haberes del sector.

Estas mejoras alcanzan a más de 1,3 millones de empleadas domésticas incluidas en el régimen de casas particulares, que vienen reclamando una recomposición que acompañe el avance de la inflación. Aunque el bono no remunerativo no incide en el cálculo del salario básico ni en los adicionales, funciona como un refuerzo directo para el ingreso mensual. Las trabajadoras de casas particulares tendrán, así, un doble complemento en diciembre: el aguinaldo de fin de año y el bono adicional.

Aumento para empleadas domésticas

Empleadas domésticas con aumento y aguinaldo: cuánto cobro en diciembre de 2025

La Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares (CNTCP) estableció para el último bimestre del año una serie de modificaciones que impactan en los salarios mínimos del sector:

Un aumento salarial del 1,4% aplicado en noviembre.

Una suba adicional del 1,3% correspondiente a diciembre.

Un bono no remunerativo de $14.000 previsto para noviembre, diciembre y enero, válido tanto para trabajadoras con retiro como sin retiro que cumplan más de 16 horas semanales. Para quienes trabajan menos horas, corresponde un monto proporcional durante los mismos tres meses.

A diferencia de acuerdos anteriores, las nuevas subas no se calculan tomando como base los valores de octubre, sino el salario actualizado del mes inmediatamente anterior. El bono extraordinario, al no ser remunerativo, no se integra al básico ni afecta adicionales como antigüedad o presentismo. Sin embargo, sí se adiciona al total que la trabajadora recibe en mano.

Empleadas domésticas con aumento

Empleadas domésticas: cómo quedan los salarios con la nueva actualización

Supervisión

Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora

Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora

Tareas específicas (cocina, jardinería, chofer, cuidado especializado)

Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora

Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora

Caseros/as

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora

Tareas generales (limpieza, mantenimiento, cocina, lavado)

Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

A estos valores deben añadirse los adicionales que establece la Ley 26.844:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado.

Zona desfavorable: 30% adicional para quienes trabajan en provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Patagones.

Aguinaldo para empleadas domésticas: cómo se calcula y cuánto se cobra

El medio aguinaldo de diciembre equivale a la mitad del mejor salario mensual percibido entre julio y diciembre. Para su cálculo no se toma en cuenta el bono no remunerativo de $14.000, aunque sí se incluyen todos los adicionales remunerativos correspondientes, como antigüedad o zona.

Ejemplo: trabajadora de Tareas Generales con retiro

Sueldo de diciembre: $384.713,01

Aguinaldo: $192.356,50

Bono: $14.000

Total a cobrar en diciembre: $591.069,51

Ejemplo: trabajadora de Tareas Generales sin retiro