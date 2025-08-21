Conmoción en la TV: Marcelo Tinelli podría irse del país por una impensada propuesta.

Hace más de siete meses que Marcelo Tinelli se encuentra fuera de la televisión. Desde el 29 de enero de 2025, cuando terminó la última edición del Bailando por la pantalla de América TV, el conductor únicamente apareció para promocionar su reality show Los Tinelli. Aquella última emisión del certamen de baile fue una temporada inédita que se extendió hasta pasadas las Fiestas, con la intención de amortiguar los gastos millonarios, aunque hubo pérdidas inevitables para el canal y la productora.

Tras el final del programa, y pese a que América le exigió cumplir contrato, Marcelo no volvió a la pantalla chica y se excusó diciendo que produciría el Cantando. Sin embargo, al analizar que el formato no iba a cumplir con el rating esperado, cedió la conducción a Florencia Peña.

A raíz de esto, su relación con el canal quedó distante ya que contaban con el presentados para competirle a El Trece por el segundo puesto. Esto no sucedió y además El Nueve se consolidó en tercer lugar dejando a América TV en el cuarto. A estos enojos, se suman las deudas de LaFlia con trabajadores y figuras del medio, que incluyeron cheques rechazados y elevados montos registrados por el Banco Central.

La impensada propuesta que recibió Tinelli ¿Deja la Argentina?

En medio de su alejamiento de los medios, Marcelo Tinelli recibió una inesperada oferta para llevarse el formato del Bailando por un Sueño, del que adquirió los derechos, a Uruguay. Con un contrato económico importante y un presupuesto grande para la producción, ideado para 2026.

De más está decir que el lazo entre el conductor y el país vecino es sólido. Hace algunos años su programa lideraba en audiencia durante el prime time uruguayo logrando altos niveles de repercusión. Según se dice, el objetivo es posicionarse frente a la competencia con Tinelli como figura principal.

“La propuesta se la hicimos ahora porque queremos anticiparnos. Sabemos que tiene muchas ganas de volver a la televisión y sería un cierre ideal que lo haga con nosotros”, expresó a C5N una fuente del canal, que también confirmó que las conversaciones con el conductor están avanzadas.